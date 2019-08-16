Названо топ-3 банки, яким найбільше довіряють українські аграрії

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що за результатами першого півріччя роботи програми відшкодування вартості техніки та обладнання (грудень 2018 – червень 2019 року), через зазначені банки було компенсовано вартість придбаної аграріями техніки та обладнання на суму 282,7 млн грн, що складає 85,4% від загальної суми компенсації (331 млн грн), які були здійснені через 12 банків України.

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В УКАБ також нагадали, що у зв’язку зі змінами, які були ухвалені в минулому році, долучитися до програми часткової компенсації вартості техніки мали можливість вже не тільки державні банки, а й приватні банки, за умови виконання вимог Мінагрополітики. "Це дозволило агровиробникам працювати саме з тими банками, в яких вже відкрито рахунки або налагоджені партнерські відносини, без необхідності обов’язкового відкриття рахунку саме в державних банках", — сказав координатор комітету з питань держпідтримки УКАБ Олег Нестеров.

Нагадаємо, станом на початок травня 2019 року сума коштів, яка підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання, за період грудень 2018 року та січень-березень 2019 року, становила 128,09 млн грн.