Капіталізація 100 найбільших компаній зросла до $21 трлн 

Ринкова капіталізація 100 найбільших публічних компаній світу за 12 місяців (квітень 2018 — березень 2019 року) зросла на 5%, досягнувши рекордної позначки в $21 трлн.

Про це свідчить рейтинг Global Top 100, опублікований PwC, інформує БІЗНЕС.

Як зазначається, зростання капіталізації відбулося переважно за рахунок американських компаній. Вони вже п'ятий рік поспіль займають більше половини всього рейтингу Global Top 100 (54 компанії). Їхня частка в загальносвітовому об`єму ринкової капіталізації становить 63%.

Слідом за США за обсягом капіталізації йде Китай, трійку лідерів замикає ЄС. Вперше до рейтингу потрапили дві компанії з Індії і Саудівської Аравії.

Так, лідером цьогорічного Global Top 100, вперше з 2009 року, стала американська компанія Microsoft з капіталізацією в $905 млрд, поклавши край безперервному домінуванню Apple ($896 млрд). Також до першої десятки рейтингу потрапили: американські Amazon ($875 млрд), Alphabet ($817 млрд), Berkshire Hathaway ($494 млрд), Facebook ($476 млрд), китайські Alibaba ($472 млрд) і Tencent ($438 млрд), а також Johnson & Jonhson ($372 млрд) і Exxon Mobil ($342 млрд) зі США.

Найбільша частка за розміром ринкової капіталізації залишилася за технологічним сектором, за ним слідують фінансовий сектор і охорона здоров’я.

Крім того, згідно з даними рейтингу, вартість 100 провідних "компаній-єдинорогів" (стартапів вартістю вище $1 млрд) виросла за 12 місяців на 6% — до $ 815 млрд станом на 31 березня 2019 року. Майже половина (48%) "єдинорогів" припадає на США і близько 30% — на Китай.

Автори рейтингу очікують, що присутність стартапів в цьому рейтингу розшириться, оскільки "єдинороги" мають значний потенціал для проведення IPO і здійснення операцій злиття і поглинання.

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