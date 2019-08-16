Промисловий гігант заявляє про створення штучного дефіциту електрики

Про це йдеться у заяві компанії, інформує БІЗНЕС.

При цьому в компанії наголошують, що Україна має надлишкові генеруючі потужності і є експортером електроенергії.

"За 1,5 місяці роботи нового ринку електроенергії компанія щодня не могла купити на ринку на добу вперед (РДН) і внутрісуточних ринку (ВДР) електроенергію в повному обсязі через відсутність пропозиції з боку постачальників навіть за максимальною ціною. Зазвичай така ситуація має місце в нічні години, коли електроенергія в надлишку. Це суперечить здоровому глузду, оскільки вночі споживання електроенергії суттєво нижче, ніж днем", — заявляють в "Інтерпайп".

У компанії стверджують, що з середини липня така ситуація вже почала даватися взнаки і в денні години. "Тобто, жоден з постачальників не виходить на ринок з пропозицією, що змушує споживачів йти на балансуючий ринок, споживати і розраховуватися за електроенергію за фактом споживання за вищою ціною балансуючого ринку", — йдеться в заяві.

Якщо на початку липня денний дефіцит становив 5-8% від потреби компанії, то до 15 серпня він став рекордним і склав 16%.

Таким чином, за підрахунками "Інтерпайп", за 1,5 місяці витрати компанії на електроенергію зросли в середньому на 20-25% з урахуванням тарифу на передачу в порівнянні з червневими витратами.

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"Новий ринок електроенергії так і не став ринком в повному розумінні цього слова. Крім зростання цін закономірністю вже став дефіцит пропозиції в будь-який час доби. Ми розуміємо, що фізично електроенергія є, але на ринок вона не потрапляє", — каже директор з економіки та фінансів "Інтерпайп" Денис Морозов.

На його думку, існуюча модель вигідна деяким виробникам і посередникам, але не вигідна споживачам. "Для промислових споживачів збиток прямий —зростання ціни електроенергії, а для побутових споживачів — непрямий, через подорожчання вартості товарів і послуг, для виробництва яких використовується електрика", — додав Морозов.

Нагадаємо:

Довідка:

"Інтерпайп" — українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2018 році "Інтерпайп" реалізував 857 тис. т готової продукції. У компанії працюють 12 тисяч співробітників. У 2018 році вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,17 млрд грн.