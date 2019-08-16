ФОПам хочуть заборонити витрачати гроші з бізнес-рахунків на власні потреби

Національний банк України хоче заборонити ФОПам витрачати гроші з підприємницького рахунку на особисті потреби.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Нацбанку.

Відповідна норма міститься в проєкті постанови НБУ, який вносить зміни до Інструкції про відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків.

Зокрема, регулятор має намір доповнити пункт 14 Інструкції таким абзацем: "Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, для здійснення операцій, пов’язаних із власними потребами".

Наразі у цьому пункті міститься лише заборона "використовувати поточні рахунки фізосіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності".

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Проєкт постанови НБУ винесено на громадське обговорення. Зауваження та пропозиції до нього приймаються до 12 вересня.

Зазначимо, що зараз фізична особа — підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством. Таке право надається фізособам — підприємцям незалежно від системи оподаткування.

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