"Нафтогаз" не продаватиме газ Луганській ТЕС за пільговою ціною

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Хороші новини — "Нафтогаз" не буде продавати газ для "ДТЕК Східенерго" (Луганської ТЕС) за спеціальною пільговою ціною. Буде звичайна ринкова ціна. Тому збитків у розмірі 100-200 млн грн у місяць для державної компанії, а отже, для держави, не буде", — поінформував Герус за результатами наради в уряді.

Так, Кабмін виступив з ініціативою забезпечити суб'єктів генерації Луганської області енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни.

За даними пресслужби Кабміну, прем'єр-міністр Володимир Гройсман 15 серпня зібрав нараду за участю керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Андрія Геруса. "Під час наради ухвалено рішення про забезпечення суб'єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде прийнято на черговому засіданні уряду", — повідомили в уряді.

Крім того, НЕК "Укренерго" доручено прискорити реалізацію проекту будівництва другої лінії енергозабезпечення.

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