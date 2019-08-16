"Чорна середа" на Уолл-стріт: Найбагатші люди світу за день втратили $18 млрд

Середа, 14 серпня, стала ще одним з найгірших днів для американського ринку акцій з початку року — статок 10 найбагатших людей світу скоротився майже на $18 млрд на тлі падіння фондових індексів у США.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Forbes.
Найбільше постраждав лідер списку Forbes Джефф Безос — його статки скоротилися на $3,5 млрд. Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив $3,2 млрд, генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно — близько $3 млрд.
Єдиний мільярдер з топ-10, статок якого залишився незмінним, — колишній мер міста Нью-Йорк, засновник агентства Bloomberg Майкл Блумберг.
Зазначається, що така ситуація склалася в зв'язку з нестабільною ситуацією на фондовій біржі. Експерти зафіксували максимальне за рік падіння індексу Доу-Джонса. Падіння індексів на фінансових ринках пояснюють складними торговельними відносинами між США та Китаєм. Також не відкидається, що на ситуацію вплинуло зниження економіки Німеччини.
Нагадаємо:
- За підсумками торгів, які відбулися 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 3117 млрд або 2,1% свого сукупного статку.
- У 2018 році в світі налічувалося 18 мільйонів людей зі статком понад $1 млн, що на 0,3% менше, ніж 2017-го року.