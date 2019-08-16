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"Чорна середа" на Уолл-стріт: Найбагатші люди світу за день втратили $18 млрд

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Середа, 14 серпня, стала ще одним з найгірших днів для американського ринку акцій з початку року — статок 10 найбагатших людей світу скоротився майже на $18 млрд на тлі падіння фондових індексів у США.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Forbes.

Найбільше  постраждав лідер списку Forbes Джефф Безос — його статки скоротилися на $3,5 млрд. Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив $3,2 млрд, генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно —  близько $3 млрд.

Єдиний мільярдер з топ-10, статок якого залишився незмінним, — колишній мер міста Нью-Йорк, засновник агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Зазначається, що така ситуація склалася в зв'язку з нестабільною ситуацією на фондовій біржі. Експерти зафіксували максимальне за рік падіння індексу Доу-Джонса. Падіння індексів на фінансових ринках пояснюють складними торговельними відносинами між США та Китаєм. Також не відкидається, що на ситуацію вплинуло зниження економіки Німеччини.

Нагадаємо:

Нью-Йоркська фондова біржа США найбагатші люди планети