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Німецька компанія долучиться до будівництва ГЕС в Україні

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Державне Укргідроенерго, що оперує великими українськими гідроелектростанціями, підписало меморандум про співпрацю з німецькою компанією Inpec Engineering GmbH щодо будівництва ГЕС.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Укргідроенерго.

Зокрема, німецька компанія може взяти участь у проєктах з будівництва Канівської ГАЕС (гідроакумулюючої електростанції), Каховської ГЕС-2 та будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС.

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"Укргідроенерго шукає партнерів для реалізації інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для стабільної роботи енергосистеми, адже стратегічною метою Товариства є забезпечення енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки гідроресурсам річок Дніпро та Дністер", — повідомили в держпідприємстві.

Довідка: Inpec Engineering GmbH — міжнародна компанія, основним напрямком якої є проєктування національних і міжнародних комунальних та енергетичних проєктів, будівництво інфраструктури. Компанія має досвід в реалізації проєктів енергетики на світовому ринку.

меморандум гідроелектростанції Укргідроенерго Inpec Engineering GmbH.