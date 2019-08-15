Команда Зеленського на IT-форумі у Запоріжжі презентує бренд цифрової України

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Зазначається, що на форумі працюватимуть три локації:

Панельна дискусія, де експерти обговорюватимуть наявні можливості державно-приватного партнерства в межах діджиталізації у державі. Виступи власників і керівників компаній світового рівня, присвячені сучасним трендам у сфері впровадження інновацій як у бізнесі, так і в державному чи муніципальному управлінні. Інтерактивна виставкова зона з експонатами від компаній (розробки у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо).

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"Україна перетвориться з аутсорсингової країни на ту, що створює продукти у сфері інформаційних технологій. Саме тому ми всією командою на чолі з Офісом президента радо підтримуємо ініціативи, які відповідають нашому баченню перспектив розвитку держави, і, крім цього, спрямовані на розкриття наявних можливостей для бізнесу в епоху цифрових змін, а також на популяризацію цінності інновацій серед українців у цілому. Однією з таких ініціатив є International IT Forum у Запоріжжі", – сказав радник президента Михайло Федоров на робочій зустрічі з організаторами форуму.

Нагадаємо:

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.

За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.

На початку липня предстаники Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) запропонували владі своє бачення реалізації проєкту "Держава у смартфоні".

Довідка: International IT Forum – це міжнародний захід, який цього року об’єднає понад 3 тис. національних та міжнародних компаній зі сфери інновацій та IT. Головна мета заходу – популяризація цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі.