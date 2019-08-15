Уряд розширив перелік енергоємних побутових товарів, які зникнуть з ринку

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Урядовий портал".

В уряді наголошують, що цей крок дозволить поступово витіснити з ринку енергоємні товари та в подальшому не допустити їх появи. "Натомість українці зможуть купувати та користуватися енергоефективним обладнанням, що дасть змогу ще й економити на комунальних послугах", — кажуть в уряді.

Схвалені технічні регламенти стосуються екодизайну для:

- духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок;

- ламп неспрямованого випромінення;

- посудомийних машин;

- водонагрівачів та баків-акумуляторів;

- комп’ютерів та комп’ютерних серверів;

- люмінесцентних та газорозрядних ламп;

- кондиціонерів;

- телевізорів;

- офісного обладнання;

- пральних машин.

"Впроваджуючи системи екодизайну, ми виконуємо міжнародні зобов’язання та імплементуємо 125-ту Директиву ЄС", — зазначив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Кабмін схвалив 9 технічних регламентів, розроблених Держенергоефективності, з екодизайну для пилососів, холодильників, приймачів цифрового телебачення, водяних насосів, електродвигунів, вентиляторів, трансформаторів, циркуляційних насосів, зовнішніх джерел живлення.

Довідка: Директива ЄС з екодизайну №125 від 2009 року — обов'язкова правова основа, згідно з якою виробники мають знижувати споживання енергії їхньої продукції протягом терміну експлуатації.

Документ встановлює рамки мінімальних вимог із екологічного проектування, яким мають відповідати товари, які споживають енергію, перш ніж вони можуть бути використані або продані в ЄС (охоплюють всі етапи життєвого циклу продукту: від сировини, виробництва, упаковки і дистрибуції до установки, технічного обслуговування, використання і виведення з вжитку).