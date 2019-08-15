Ритейлери оприлюднили плани щодо розширення своїх мереж в Україні

Низка ритейлерів України відзвітували про відкриття нових магазинів у першому півріччі та оприлюднили плани щодо розширення своїх мереж у перспективі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

АТБ

Найбільша мережа магазинів України – АТБ-Маркет – за перше півріччя відкрила 35 магазинів, з яких 13 – в західних, а 6 – в південних областях. Серед відкритих об’єктів, був і магазин в новому для компанії регіоні – Закарпатській області. Перший дискаунтер мережі в регіоні розмістився в Ужгороді. Після виходу в Закарпаття географічна представленість АТБ зросла до 23 областей країни. Єдиним регіоном, в якому поки що не працюють магазини компанії, залишається Чернівецька область.

Також була проведена реконструкція 16 торгових об’єктів. Загалом у поточному році компанія планує відкрити понад 100 нових магазинів і реконструювати близько 50 торгових об’єктів.

Сільпо

Продуктовий ритейлер "Сільпо" в 2019 році планує відкрити 17 нових магазинів, збільшивши мережу до 257 торгових точок. При цьому, згідно зі звітом керуючої компанії "Сільпо-Фуд" за 2018 рік, з 2020-го по 2023 рік ритейлер має намір щорічно відкривати ще по 10 нових супермаркетів. Таким чином, за цей період мережа повинна зрости до 297 магазинів.

У липні компанія відкрила новий торговий об’єкт в ТЦ "Епіцентр" на 7-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одеській області. Таким чином, станом на початок серпня мережа об’єднувала вже 242 супермаркети в різних регіонах України. Загальна торгова площа магазинів "Сільпо" становить близько 345 тис. кв. метрів.

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Thrash!

Продовжує масштабування торговельна мережа Fozzy Group – Thrash! Так, черговий дискаунтер ритейлера відкрився у Фастові Київської області.

Нагадаємо, керуюча компанія Fozzy Group почала розвивати мережу Thrash! c 2016 року, відкривши перші об’єкти під цією вивіскою на місці супермаркетів Сільпо. Станом на кінець першого півріччя 2019-го мережа Thrash! налічувала 37 дискаунтерів, розташованих в 12 областях України.

Копійка

На початку липня південно-українська мережа Копійка поповнилася новим мінімаркетом в Одесі і став 82-м за рахунком в Україні.

Магазини працюють у двох форматах – універсами та мінімаркети – і представлені на Півдні України – в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Більша частина об’єктів знаходиться в Одесі та Одеській області.

Пчелка маркет

Однією торговою точкою в минулому місяці також поповнилася мережа "Пчелка маркет". Вона розпочала роботу 31 липня в місті Макарів Київської області. Загальна площа торгового об’єкту склала 320 кв. м, а торговий зал зайняв 212 кв. м.

Нагадаємо, мережа "Пчелка маркет" розвивається з 2015 року і вже налічує більше 20-ти магазинів в Києві та містах-супутниках.

Рукавичка

Західноукраїнська торгова мережа "Рукавичка" в липні відкрила новий магазин у Львові. Зараз мережа ритейлера об’єднує вже понад 140 магазинів у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

МаркетОПТ

У вересні локальна мережа "МаркетОПТ" відкриє свій перший об’єкт в місті Кропивницький. Загалом у цьому регіоні "МаркетОПТ" присутній вже досить давно – зокрема, магазини рітейлера працюють в Олександрії, Світловодську та інших населених пунктах цього регіону. Станом на кінець першого півріччя мережа компанії нараховувала понад 60 об’єктів, розташованих в Кіровоградській і Полтавській областях України.

Наш Край

Компанія Volvest Group повідомила про відкриття чотирьох нових франчайзингових магазинів мережі "Наш Край". Вони почали роботу в травні-червні цього року в Запорізькій, Рівненській, Волинській та Львівській областях. Зокрема, в Запорізькій області магазин в форматі "біля дому" площею 116 кв. м відкрився в місті Вільнянськ. У Рівненській області торговий об’єкт аналогічного формату площею 173 кв. м розпочав роботу в смт. Квасилів. У Волинській (смт. Колки) і Львівській (місто Буськ) областях відкрилися "експреси" торговою площею 134 кв. м і 90 кв. м відповідно.

Нагадаємо, інвестиційна група VolWest Group працює на ринку франчайзингу з 2002 року. Вона керує двома мережами супермаркетів в Україні "Наш Край" і SPAR. Мережа "Наш Край" була заснована в 2002 році і є одним з основних франчайзерів в сфері продуктового ритейлу.

Нагадаємо: