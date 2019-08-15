А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

15
Чт., серп.
10 Нові матеріали

ВВП України у другому кварталі показав рекордне зростання

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У квітні-червні поточного року зростання валового внутрішнього продукту України склало 4,6% до аналогічного періоду 2018 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує БІЗНЕС.

При цьому зазначається, що у першому кварталі темп зростання склав 2,5%.

У Держстаті уточнили, що по відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП України у другому кварталі поточного року, з урахуванням сезонного фактору, виріс на 1,6%.

"Це рекорд починаючи з 4-го кварталу 2016 року", — констатував економіст Володимир Компанієць.

Нагадаємо:

  • Нацбанк покращив прогноз темпів зростання ВВП України за підсумками 2019 року до 3%.
  • 8 серпня на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом найближчих п’яти років зростання економіки України пришвидшиться до 5−7% на рік.
  • В Українському інституті майбутнього підрахували, що для забезпечення зростання економіки на 5-7% на рік, вже у 2020 році Україна має залучити $29 млрд капітальних інвестицій, з яких $5 — зовнішні.
ВВП України