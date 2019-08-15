ВВП України у другому кварталі показав рекордне зростання

У квітні-червні поточного року зростання валового внутрішнього продукту України склало 4,6% до аналогічного періоду 2018 року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує БІЗНЕС.
При цьому зазначається, що у першому кварталі темп зростання склав 2,5%.
У Держстаті уточнили, що по відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП України у другому кварталі поточного року, з урахуванням сезонного фактору, виріс на 1,6%.
"Це рекорд починаючи з 4-го кварталу 2016 року", — констатував економіст Володимир Компанієць.
Нагадаємо:
- Нацбанк покращив прогноз темпів зростання ВВП України за підсумками 2019 року до 3%.
- 8 серпня на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом найближчих п’яти років зростання економіки України пришвидшиться до 5−7% на рік.
- В Українському інституті майбутнього підрахували, що для забезпечення зростання економіки на 5-7% на рік, вже у 2020 році Україна має залучити $29 млрд капітальних інвестицій, з яких $5 — зовнішні.