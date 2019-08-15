ВВП України у другому кварталі показав рекордне зростання

У квітні-червні поточного року зростання валового внутрішнього продукту України склало 4,6% до аналогічного періоду 2018 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує БІЗНЕС.

При цьому зазначається, що у першому кварталі темп зростання склав 2,5%.

У Держстаті уточнили, що по відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП України у другому кварталі поточного року, з урахуванням сезонного фактору, виріс на 1,6%.

"Це рекорд починаючи з 4-го кварталу 2016 року", — констатував економіст Володимир Компанієць.

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