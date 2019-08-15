В Україні ліквідували Держекоінспекцію

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства екології та природних ресурсів.

"Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою як видається на перший погляд. Адже важливо не лише змінити назву, але у першу чергу залучити до роботи людей, які справді вболівають за довкілля та надати їм необхідне матеріально-технічне оснащення, щоб люди мали змогу належно і в повному обсязі виконувати свої посадові обов’язки, а не боротися з мораторіями на перевірку бізнесу", — заявив міністр екології Остап Семерак.

Він нагадав, що у 2017 році уряд схвалив Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. А у 2018 році було розроблено і передано до парламенту законопроєкт про Державну природоохоронну службу, яуий досі не розглядався.

"Ми розуміли, що на момент ухвалення цих документів маємо бути готові до практичної частини реалізації реформи екологічного контролю. Тому паралельно запустили пілотний проект, який передбачав ліквідацію 12 із 23 територіальних органів Державної екологічної інспекції України, які діяли на обласному рівні та створення натомість 5 нових округів", — пояснив міністр.

За даними Мінекології, структура нового органу передбачає створення міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального і Південно-Східного) і повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів Держекоінспекції.

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