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Чт., серп.
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Здешевлення газу для ТЕС Ахметова коштуватиме Україні 100-300 млн грн щомісяця, — "Нафтогаз"

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Рішення Кабінету міністрів України про постачання газу для Луганської ТЕС ("ДТЕК Східенерго") за ціною нижче ринкової коштуватиме НАК "Нафтогаз України" і державному бюджету від 100 до 300 млн грн щомісяця.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Від 100 до 300 млн грн щомісяця коштуватиме сьогоднішнє рішення КМУ нам і державному бюджету. Тепер одна компанія-немонополіст отримає право купувати у нас газ на 40% дешевше, ніж населен", — заявили в НАК.

У компанії висловили здивування тим, чому не можна було заздалегідь зробити запаси вугілля для Луганської ТЕС. "Але вугілля це зовсім інша справа. Його ж заздалегідь не завезеш і не складуєш. Чи не так? І хто б міг подумати, що Росія так підступно вчинить з жителями Луганської області, яким щойно обіцяла свої паспорти. Правда?", — зазначили в "Нафтогазі".

Кабмін Нафтогаз газ ДТЕК Східенерго