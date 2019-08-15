Здешевлення газу для ТЕС Ахметова коштуватиме Україні 100-300 млн грн щомісяця, — "Нафтогаз"

Рішення Кабінету міністрів України про постачання газу для Луганської ТЕС ("ДТЕК Східенерго") за ціною нижче ринкової коштуватиме НАК "Нафтогаз України" і державному бюджету від 100 до 300 млн грн щомісяця.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
"Від 100 до 300 млн грн щомісяця коштуватиме сьогоднішнє рішення КМУ нам і державному бюджету. Тепер одна компанія-немонополіст отримає право купувати у нас газ на 40% дешевше, ніж населен", — заявили в НАК.
У компанії висловили здивування тим, чому не можна було заздалегідь зробити запаси вугілля для Луганської ТЕС. "Але вугілля це зовсім інша справа. Його ж заздалегідь не завезеш і не складуєш. Чи не так? І хто б міг подумати, що Росія так підступно вчинить з жителями Луганської області, яким щойно обіцяла свої паспорти. Правда?", — зазначили в "Нафтогазі".
- 14 серпня прем`єр-міністр України Володимир Гройсман доручив НКРЕКП знизити тарифи на електроенергію для промисловості. У свою чергу, міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Кабмін внесе зміни до механізму публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії, що дозволить знизити вартість електроенергії для промислових підприємств.
- 14 серпня уряд зобов’язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ для Луганської ТЕС ( "ДТЕК Східенерго") на 40% дешевше, ніж для населення.