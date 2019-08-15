Федерація роботодавців України закликає уряд врегулювати ціни на електрику для промисловості

Керівник Комітету з розвитку промисловості Федерації роботодавців України (ФРУ) Віталій Немілостівий звернувся до Кабінету міністрів України з проханням втрутитися у ситуацію зі зростанням вартості електроенергії для промисловості.

Про це він сказав під час засідання уряду 14 серпня, інформує БІЗНЕС.

"Ми, як ФРУ, ніколи не були заангажовані та ніколи не казали чи вводити, чи не вводити ринок електроенергії. Це світова практика. Уряд запровадив такий проконкурентний ринок в Україні. Ми це вітаємо. Але, перший місяць роботи в цьому ринку показав, що фактично ціна для промислових споживачів зросла на 20-35%", – сказав Немілостівий.

Від зазначив, що до ФРУ надходить багато звернень від регіональних та галузевих об’єднань роботодавців та промислових підприємств з попередженням, що якщо уряд не вживе заходів для зниження вартості електроенергії, то через місяць – два зупиниться до 40% бізнесу, а інвестиції знову підуть з України.

"Для промислових споживачів важливою є вартість електроенергії, яку вони в кінцевому рахунку мають сплатити. І ця кінцева вартість складається як із ціни електроенергії на відповідних сегментах ринку, так і з усіх супутніх витрат, які несе споживач для отримання енергоресурсу. Для споживачів, звісно, є важливою ціна електроенергії, яка складається із ціни на всіх сегментах ринку, в тому числі на ринку "на добу наперед". Але ціна на ринку "на добу наперед" є лише однією із складових кінцевої вартості електроенергії для промислових споживачів. Саме тому твердження, яке пролунало під час засідання уряду, що ціна на електроенергію зросла лише на 2 коп/кВт*год, для промислових споживачів не відповідає дійсності", – наголосив Немілостівий.

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У ФРУ нагадали, що у липні вже зверталися до прем’єра Володимира Гройсмана та запропонували шляхи вирішення проблеми зростання вартості електроенергії для промислових споживачів.

Зокрема, Федерація запропонувала внести розроблені нею зміни до постанов уряду про покладення покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії. Також ФРУ надала зауваження до проєкту постанови НКРЕКП, яким пропонувалося затвердити тариф для "Укренерго" на диспетчеризацію.

"Впевнені, що, доки відповідь на ці питання не буде знайдено, ціна на електроенергію залишатиметься високою та, відповідно, втрачатиметься конкурентоздатність українських виробників", – наголосили в ФРУ.

Тому Федерація ще раз закликала прем’єра організувати нараду, під час якої усі учасники ринку могли б виробити виважене рішення з цього питання.

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