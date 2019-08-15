Справа Роттердам+. Співробітник ДТЕК вийшов під заставу в 10 млн грн

Солом’янський райсуд Києва 14 серпня призначив заставу в розмірі 10 млн грн одному зі співробітників енергетичного холдингу ДТЕК, який фігурує у справі Роттердам+.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Таке рішення свідчить, що на поточному етапі суд не вважає підозри обґрунтованими, а надані стороною звинувачення матеріали – достатніми. Тобто суд прийняв до уваги аргументи сторони захисту, що свідчать про безпідставність оголошених підозр", – заявили в ДТЕК.

У компанії заявили, що підозрюваний готовий співпрацювати зі слідством.

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