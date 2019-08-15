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Справа Роттердам+. Співробітник ДТЕК вийшов під заставу в 10 млн грн

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Солом’янський райсуд Києва 14 серпня призначив заставу в розмірі 10 млн грн одному зі співробітників енергетичного холдингу ДТЕК, який фігурує у справі Роттердам+.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Таке рішення свідчить, що на поточному етапі суд не вважає підозри обґрунтованими, а надані стороною звинувачення матеріали – достатніми. Тобто суд прийняв до уваги аргументи сторони захисту, що свідчать про безпідставність оголошених підозр", – заявили в ДТЕК.

У компанії заявили, що підозрюваний готовий співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо:

  • 8 серпня НАБУ повідомило шести особам, причетним до впровадження формули Роттердам+, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків. Підозри вручили екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку, директору ДП "Оператор ринку", екс-члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову та ще двом співробітникам Нацкомісії, а також двом топ-менеджерам енергохолдингу ДТЕК Рината Ахметова. За даними слідства, що представники ДТЕК у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. У березні 2016 року НКРЕКП схвалила формулу Роттердам+. Це призвело до зростання вартості всієї електричної енергії. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі і першої необхідності.
  • У ДТЕК назвали підозри своїм співробітникам безпідставними.
  • 9 серпня Солом'янський райсуд Києва заарештував Євдокимова з можливістю застави в розмірі 2 млн грн. Згодом він вийшов під заставу.
  • 12 серпня суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи: екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенко. Суд призначив йому заставу в розмірі 1,9 млн грн.

 

ДТЕК НАБУ Роттердам+ застава