Україна готує енергетичний Меморандум до візиту Зеленського до Польщі

Про це повідомила заступник голови МЗС Олена Зеркаль в інтерв’ю "BBC Україна", інформує БІЗНЕС.

"Ми готуємо Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розбудови подальших дій на двосторонньому, тристоронньому рівні, і який визначить алгоритм співпраці", — зазначила Зеркаль.

Що ж стосується нового контракту на транспортування російського газу територією України, який закінчується наприкінці року, то наразі Україна співпрацює із Польщею та США з цього питання.

За словами заступника міністра, вже затверджені директиви делегації переговорної групи з питань продовження транзитного контракту. "Директиви делегації затверджені, і я не думаю, що їх будуть змінювати, бо вони написані на основі тих обставин, які формувалися протягом останніх трьох років щодо адаптації нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу і щодо створення в Україні нормально функціонуючого газового ринку", — заявила Зеркаль.

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Вона також зауважила, що пропозиція російського "Газпрому" щодо простого продовження контракту на рік-два є "робочою версію", і вона, швидше за все, буде предметом подальших консультацій як в Україні, так і з її трансатлантичними та європейськими партнерами.

"Я не є прихильником цього підходу. Бо ми вже проходили з росіянами виконання рішень Стокгольмського арбітражу і решту, тому я не довіряю таким обіцянкам. Звісно, в кожній ситуації є два боки — позитивний і негативний. Треба дуже уважно ставитися до того, в чому є плюси, в чому — мінуси, і що нам це дасть. Думаю, що без додаткового розгляду цих чинників, які стосуються і запобіжників по газовій кризі, цього не можна вирішувати", — сказала Зеркаль.

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