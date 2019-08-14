В Українському інституті майбутнього підрахували обсяг інвестицій, який забезпечить зростання економіки на 5-7%

Щоб забезпечити зростання економіки на 5-7% на рік, вже у 2020 році Україна має залучити $29 млрд капітальних інвестицій, з яких $5 — зовнішні.

Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, він визначив 4 головних чинника, які впливають на стимулювання зростання економіки:

1. Інвестиції (внутрішні, зовнішні, як правило, капітальні, а не спекулятивні);

2. Держвитрати (зазвичай, інфраструктурні проєкти, досвід Китаю та ЄС дуже показовий);

3. Споживання (те, що витрачають громадяни зі своїх зарплат і заощаджень, а так само отриманих кредитів);

4. Чистий експорт (позитивне сальдо експорту та імпорту, коли ми більше продаємо, ніж купуємо).

Згідно зі статистичними даними, у 2018 році доларовий ВВП виріс на $19 млрд — з $112 млрд до $131 млрд. При цьому капітальні інвестиції в економіку склали $ 21 млрд, тоді як у 2017-му — 17 $ млрд, у 2016 році — $14 млрд.

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"Використовуючи прогноз дефлятора, базу ВВП, статистику капітальних інвестицій, можна спрогнозувати, який обсяг капітальний інвестицій може привести Україну до темпів зростання в 5% і більше 7% (з існуючою, поки, структурою економіки). Завдання на 2020 рік мати вже $29 млрд капітальних інвестицій, з яких зовнішніх буде $5. На 2021 рік — вже $35 млрд і так далі", — написав Амелін.

Нагадаємо, 8 серпня на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом найближчих п’яти років зростання економіки України пришвидшиться до 5−7% на рік.