Україна дала старт концесії морпортів "Ольвія" та "Херсон"

Кабінет міністрів України затвердив умови і початок концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон".
Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
"Щойно уряд схвалив рішення про затвердження умов і початок концесії морських портів Ольвія та Херсон! Маємо попередньо більше двадцяти заявок від потужних іноземних і українських компаній", — написав міністр.
Омелян переконаний, що передача морських портів в довгострокове управління ефективним приватним компаніям приведе до збільшення надходжень податків до бюджетів всіх рівнів, створення нових робочих місць, залучення прямих інвестицій, збільшення відрахувань до місцевих бюджетів і ліквідації політичної корупції.
За даними Мінінфраструктури, проєкт в порту "Ольвія" передбачає передання концесіонеру на визначений строк цілісного майнового комплексу ДП "Стивідорна компанія Ольвія", майно Адміністрації морських портів України (АМПУ), а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору за умови взяття концесіонером на себе певних інвестиційних зобов'язань. Очікується, що проєкт сприятиме залученню інвестицій у розмірі до 17,3 млрд грн та збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів до 58 млрд грн за весь період дії договору концесії, у тому числі надходження від концесійних платежів до 19,5 млрд грн.
Проєкт у порту "Херсон передбачає передання концесіонеру цілісного майнового комплексу, що включає майно порту, АМПУ, а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору. У рамках цього проєкту планується залучити близько 1,37 млрд грн інвестицій та збільшити надходження до бюджетів різних рівнів до 14,3 млрд грн за весь період дії договору концесії, у тому числі надходжень від концесійних платежів до 2,8 млрд грн.
Надалі конкурсні комісії мають схвалити конкурсну документацію, після чого Мінінфраструктури оголосить концесійні конкурси.
Нагадаємо:
- Концесійні конкурси щодо портів "Ольвія" та "Херсон" планували оголосити ще у квітні поточного року. Попередньо участь у конкурсі мають намір взяти понад 20 компаній, серед яких українські та міжнародні інвестори та портові оператори.
- АМПУ має у своєму кейсі 30 інфраструктурних проектів, які мають залучити у морську галузь близько 1 млрд інвестицій в найближчі роки.
- Адміністрація морських портів України інвестувала у розвиток портової інфраструктури понад 3,5 млрд грн. З 2015 року інвестиції зросли у 3,3 рази.