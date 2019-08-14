Україна дала старт концесії морпортів "Ольвія" та "Херсон"

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Щойно уряд схвалив рішення про затвердження умов і початок концесії морських портів Ольвія та Херсон! Маємо попередньо більше двадцяти заявок від потужних іноземних і українських компаній", — написав міністр.

Омелян переконаний, що передача морських портів в довгострокове управління ефективним приватним компаніям приведе до збільшення надходжень податків до бюджетів всіх рівнів, створення нових робочих місць, залучення прямих інвестицій, збільшення відрахувань до місцевих бюджетів і ліквідації політичної корупції.

За даними Мінінфраструктури, проєкт в порту "Ольвія" передбачає передання концесіонеру на визначений строк цілісного майнового комплексу ДП "Стивідорна компанія Ольвія", майно Адміністрації морських портів України (АМПУ), а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору за умови взяття концесіонером на себе певних інвестиційних зобов'язань. Очікується, що проєкт сприятиме залученню інвестицій у розмірі до 17,3 млрд грн та збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів до 58 млрд грн за весь період дії договору концесії, у тому числі надходження від концесійних платежів до 19,5 млрд грн.

Проєкт у порту "Херсон передбачає передання концесіонеру цілісного майнового комплексу, що включає майно порту, АМПУ, а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору. У рамках цього проєкту планується залучити близько 1,37 млрд грн інвестицій та збільшити надходження до бюджетів різних рівнів до 14,3 млрд грн за весь період дії договору концесії, у тому числі надходжень від концесійних платежів до 2,8 млрд грн.

Надалі конкурсні комісії мають схвалити конкурсну документацію, після чого Мінінфраструктури оголосить концесійні конкурси.

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