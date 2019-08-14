Уряд дозволив проінвестувати агрогрупу "Кернел" на $250 млн

Кабінет міністрів України схвалив проєкт листа до Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), яким дозволив розширити кредитну лінію для підприємств аграрної групи "Кернел" до 250 млн доларів.

Таке рішення уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на "РБК-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, ЄІБ листом від 16 травня 2019 року повідомив Міністерство фінансів України про те, що після повної оцінки проєкту банк затвердив кредит у розмірі $250 млн. Наголошується, що це на $40 млн більше від початкового плану.

У листі зазначено, що 8 компаній аграрної групи "Кернел" мають право діяти як позичальник у рамках проєкту.

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