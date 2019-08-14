Уряд дозволив проінвестувати агрогрупу "Кернел" на $250 млн

Кабінет міністрів України схвалив проєкт листа до Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), яким дозволив розширити кредитну лінію для підприємств аграрної групи "Кернел" до 250 млн доларів.
Таке рішення уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на "РБК-Україна".
Згідно з пояснювальною запискою до постанови, ЄІБ листом від 16 травня 2019 року повідомив Міністерство фінансів України про те, що після повної оцінки проєкту банк затвердив кредит у розмірі $250 млн. Наголошується, що це на $40 млн більше від початкового плану.
У листі зазначено, що 8 компаній аграрної групи "Кернел" мають право діяти як позичальник у рамках проєкту.
Нагадаємо:
- У жовтні 2018 року Європейський інвестиційний банк повідомив, що розглядає можливість довгострокового фінансування аграрної групи "Кернел" у розмірі $250 млн для покриття капітальних витрат на 2019 фінансовий рік. За рахунок кредитних коштів компанії Групи планують покращити торгівлю та експортну логістику, побудувати нові елеватори, збільшити свою долю на ринку України та ЕС.
- У лютому 2019 року "Кернел" отримала $48 млн довгострокового кредиту від ЄБРР, а також $8 млн кредиту від Фонду чистих технологій на будівництво ТЕЦ на соняшниковому лушпинні.