"Нафтогаз" зобов’язали продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню

Кабінет міністрів України зобов’язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ для Луганської ТЕС ( "ДТЕК Східенерго") на 40% дешевше, ніж для населення.
Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Сьогодні Кабмін зобов’язав нашу з вами, тобто державну, компанію НАК "Нафтогаз України" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб. Тобто тепер компанія, яка належить Р.Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", — написав Герус, оприлюднивши відповідний документ.
"По-моєму, це безпрецедентне рішення — вперше за всю історію "Нафтогаз" зобов’язали продавати газ по спецціні приватній компанії (яка не виробляє тепло)", — обурився представник президента.
Уряд, у свою чергу, Кабмін аргументував це рішення тим, що через блокаду постачання вугілля до Луганської ТЕС з території Росії електростанція перейшла на виробництво електрики з газу, у результаті чого вартість виробленої нею електроенергії зросла.
Тож уряд вирішив знизити ціну газу для Луганської ТЕС, щоб зменшити її збиток від виробництва електрики із газу.
Нагадаємо:
- 29 липня Луганська ТЕС ("ДТЕК Східенерго") через відсутність поставок вугілля з Росії перейшла на використання природного газу.
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Сьогодні, 14 серпня, міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Кабмін внесе зміни до механізму публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії, що дозволить зинизити вартість електроенергії для промислових підприємств.
Довідка: "ДТЕК Східенерго" входить у групу компаній ДТЕК Ріната Ахметова. Генеруючі потужності зосереджені на теплових електростанціях: ДТЕК Курахівській ТЕС (м. Курахове, Донецька область) та ДТЕК Луганській ТЕС (м. Щастя, Луганська область).