А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

15
Чт., серп.
11 Нові матеріали

"Нафтогаз" зобов’язали продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України зобов’язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ для Луганської ТЕС ( "ДТЕК Східенерго") на 40% дешевше, ніж для населення.

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні Кабмін зобов’язав нашу з вами, тобто державну, компанію НАК "Нафтогаз України" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб. Тобто тепер компанія, яка належить Р.Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", — написав Герус, оприлюднивши відповідний документ.

"По-моєму, це безпрецедентне рішення — вперше за всю історію "Нафтогаз" зобов’язали продавати газ по спецціні приватній компанії (яка не виробляє тепло)", — обурився представник президента.

Уряд, у свою чергу, Кабмін аргументував це рішення тим, що через блокаду постачання вугілля до Луганської ТЕС з території Росії електростанція перейшла на виробництво електрики з газу, у результаті чого вартість виробленої нею електроенергії зросла.

Тож уряд вирішив знизити ціну газу для Луганської ТЕС, щоб зменшити її збиток від виробництва електрики із газу.

Нагадаємо:

  • 29 липня Луганська ТЕС ("ДТЕК Східенерго") через відсутність поставок вугілля з Росії перейшла на використання природного газу.

  • Сьогодні, 14 серпня, міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Кабмін внесе зміни до механізму публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії, що дозволить зинизити вартість електроенергії для промислових підприємств.

Довідка: "ДТЕК Східенерго" входить у групу компаній ДТЕК Ріната Ахметова. Генеруючі потужності зосереджені на теплових електростанціях: ДТЕК Курахівській ТЕС (м. Курахове, Донецька область) та ДТЕК Луганській ТЕС (м. Щастя, Луганська область).

Андрій Герус Нафтогаз електроенергія