"Нафтогаз" зобов’язали продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню

Кабінет міністрів України зобов’язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ для Луганської ТЕС ( "ДТЕК Східенерго") на 40% дешевше, ніж для населення.

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні Кабмін зобов’язав нашу з вами, тобто державну, компанію НАК "Нафтогаз України" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб. Тобто тепер компанія, яка належить Р.Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", — написав Герус, оприлюднивши відповідний документ.

"По-моєму, це безпрецедентне рішення — вперше за всю історію "Нафтогаз" зобов’язали продавати газ по спецціні приватній компанії (яка не виробляє тепло)", — обурився представник президента.

Уряд, у свою чергу, Кабмін аргументував це рішення тим, що через блокаду постачання вугілля до Луганської ТЕС з території Росії електростанція перейшла на виробництво електрики з газу, у результаті чого вартість виробленої нею електроенергії зросла.

Тож уряд вирішив знизити ціну газу для Луганської ТЕС, щоб зменшити її збиток від виробництва електрики із газу.

Нагадаємо:

29 липня Луганська ТЕС ("ДТЕК Східенерго") через відсутність поставок вугілля з Росії перейшла на використання природного газу.

Сьогодні, 14 серпня, міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Кабмін внесе зміни до механізму публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії, що дозволить зинизити вартість електроенергії для промислових підприємств.

Довідка: "ДТЕК Східенерго" входить у групу компаній ДТЕК Ріната Ахметова. Генеруючі потужності зосереджені на теплових електростанціях: ДТЕК Курахівській ТЕС (м. Курахове, Донецька область) та ДТЕК Луганській ТЕС (м. Щастя, Луганська область).