"Нехай не включають дурня": Гройсман наказав НКРЕКП знизити вартість електрики для бізнесу

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знизити тарифи на електроенергію для промисловості.

Про це він заявив під час сьогоднішнього засідання уряду, інформує БІЗНЕС.

"Я пропоную урядове доручення НКРЕКП та Міненерго врегулювати питання ціни для промисловості у зв'язку з впровадженням ринку електричної енергії. І хай збирається це НКРЕКП, хай розглядає це питання, хай зменшують ці тарифи. Це їхнє повноваження, хай не включають нам дурня", — обурився глава уряду.

Він доручив підготувати відповідний документ про зниження тарифів до наступної середи. "До наступної середи проводьте наради, формуйте проєкт акту. Якщо зміни якісь треба зробити у наступну середу — ми це зробимо", — додав Гройсман.

У свою чергу, міністр енергетики Ігор Насалик поінформував, що за минулий місяць тариф на електроенергію суттєво підвищився для державних структур, зокрема для "Енергоатому" – більш ніж на 30%, для Укргідроенерго – більш ніж на 35%. Водночас він зауважив, що для малого і середнього бізнесу здорожчання електроенергії майже не відбулося, хоча "прогнозували, що ціна може піднятися на 8-10 і більше відсотків".

"Місячна робота показала, що в нас є достатні запаси в ціновій політиці. Тому ми сьогодні ми вносимо окремі зміни до ПСО, які нададуть можливість великим споживачам електричної енергії, зокрема металургам, феросплавникам та іншим значно знизити ту ціну, яку вони мають сьогодні", – сказав міністр.

Зі свого боку, представник президента у Кабміні Андрій Герус закликав Міненерго попереднього оприлюднювати пропозиції до ПСО і зазначив, що НКРЕКП виступає категорично проти запропонованих змін. "Тому що нам потрібно думати не тільки про крупні підприємства, але й про середні підприємства та водоканали. Стосовно моєї позиції, то я знову бачу, що на державні компанії покладають певні зобов`язання по цінах, а приватні компанії, як завжди, ніякої участі в цьому не беруть. Тому в мене прохання хоча б на тиждень це відкласти, щоб прочитати і зрозуміти, що ухвалюється", – закликав Герус.

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