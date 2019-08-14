Уряд схвалив Стратегію імплементації фітосанітарного законодавства

Кабінет міністрів України схвалив Всеохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до стандартів ЄС.

Відповідне розпорядження від 24 липня 2019 року № 599-р опубліковане на Урядовому порталі, повідомляє БІЗНЕС.

Документ розроблено в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачає, що Україна має наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи до законодавства ЄС. "Розпорядження дозволяє виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності зазначеного проєкту рішення, яким визначено єдиний перелік актів права ЄС (EU aquis), до яких Україна має наблизити своє законодавство у сфері СФЗ", — зазначили у Мінагрополітики.

Таким чином українська сторона завершила свої внутрішньодержавні процедури щодо погодження проєкту рішення Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами Комітету асоціації у торговельному складі. Аналогічний процес ще триває на рівні ЄС.

"Тепер документ має пройти схвалення Радою ЄС — наразі він перебуває на етапі погодження з державами-членами ЄС. Це дасть Європейському Союзу формальне право на схвалення відповідного проєкту рішення зі своєї сторони. Після завершення всіх зазначених процедур на черговому засіданні Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами це рішення буде схвалено остаточно", — повідомили у відомстві.

Довідка: Всеохоплююча стратегія імплементації законодавства у сфері санітарних і фітосанітарних заходів розроблена за підтримки експертів проекту ЄС "Удосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні".

Відповідно до цієї стратегії, до кінця 2021 року Україна має адаптувати в національне законодавство понад 250 актів ЄС за такими важливими напрямками, як державний контроль у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, безпечність харчових продуктів та кормів, здоров’я і благополуччя тварин, здоров’я рослин.