"Укренерго" повністю розрахувалось за "зелену" енергію

НЕК "Укренерго" сплатило держпідприємству "Гарантований покупець" весь аванс у розмірі 1,58 млрд грн для компенсації витрат на купівлю електроенергії ВДЕ за "зеленим" тарифом.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Зазначається, що з 31 липня по 9 серпня компанія перерахувала 740 млн грн, а 13 серпня — залишок у розмірі 876 млн грн. "При цьому остаточна сума необхідного платежу для компенсації витрат на розрахунки за "зеленим" тарифом буде сформована після закриття розрахунків за липень", — зауважили в "Укренерго".
У компанії зазначають, що зараз учасники енергоринку оплачують послуги нерівномірно та за різними тарифами: за старим або рекомендованим, а багато не сплачують нічого взагалі. "Додаткові гроші, що сьогодні надходять до "Укренерго" за рекомендованим платежем, витрачаються виключно на ринкові складові та за пріоритетами, які компанія окреслила одразу після блокування нових тарифів судом: на купівлю електроенергії для покриття технологічних втрат в мережах та на виплати "Гарантованому покупцю" для компенсації витрат на купівлю електроенергії з ВДЕ за "зеленим" тарифом", — стверджують в "Укренерго".
Водночас там попереджають, що через нестабільність платежів з боку учасників ринку та їх недостатній обсяг для покриття витрат компанія не може виконувати свої зобов’язання вчасно і в повному обсязі.
Нагадаємо:
- 1 липня в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії. Ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП: відтепер виробники продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку.
- Наприкінці червня Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання "Нікопольського заводу феросплавів", що належить олігарху Ігорю Коломойському, та призупинив постанови НКРЕКП про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для оператора системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго".
- В "Укренерго" заявили, що через вказане рішення суду виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії не зможуть отримати свою компенсацію і це призведе до колапсу на енергоринку.
- 12 червня НКРЕКУ ухвалила нову постанову, знизивши на 10% тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2019 року — до 312,14 грн / МВт-год.
- 22 липня "Нікопольський завод феросплавів" знов звернувся з позовом до суду про скасування нового тарифу "Укренерго". Проте суд не заводольнив цей позов.
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29 липня держпідприємство "Гарантований покупець" повідомило, що направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з "Укренерго" авансового платежу в розмірі 1,58 млрд грн.