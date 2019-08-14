"Укренерго" повністю розрахувалось за "зелену" енергію

НЕК "Укренерго" сплатило держпідприємству "Гарантований покупець" весь аванс у розмірі 1,58 млрд грн для компенсації витрат на купівлю електроенергії ВДЕ за "зеленим" тарифом.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Зазначається, що з 31 липня по 9 серпня компанія перерахувала 740 млн грн, а 13 серпня — залишок у розмірі 876 млн грн. "При цьому остаточна сума необхідного платежу для компенсації витрат на розрахунки за "зеленим" тарифом буде сформована після закриття розрахунків за липень", — зауважили в "Укренерго".

У компанії зазначають, що зараз учасники енергоринку оплачують послуги нерівномірно та за різними тарифами: за старим або рекомендованим, а багато не сплачують нічого взагалі. "Додаткові гроші, що сьогодні надходять до "Укренерго" за рекомендованим платежем, витрачаються виключно на ринкові складові та за пріоритетами, які компанія окреслила одразу після блокування нових тарифів судом: на купівлю електроенергії для покриття технологічних втрат в мережах та на виплати "Гарантованому покупцю" для компенсації витрат на купівлю електроенергії з ВДЕ за "зеленим" тарифом", — стверджують в "Укренерго".

Водночас там попереджають, що через нестабільність платежів з боку учасників ринку та їх недостатній обсяг для покриття витрат компанія не може виконувати свої зобов’язання вчасно і в повному обсязі.

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