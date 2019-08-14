BlaBlaCar придбав французького автобусного оператора

Інтернет-сервіс з пошуку попутників BlaBlaCar закрив угоду з придбання одного з найбільших автобусних операторів Франції Ouibus, що належав державному залізничному перевізнику SNCF.

Це випливає з матеріалів фонду-акціонера сервісу Vostok New Ventures, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Параметри угоди не розкриваються. За оцінками BlaBlaCar, це придбання дозволить компанії вперше вийти за рамки своєї основної сфери діяльності, а також почати переговори про партнерство з іншими локальними автобусними партнерами і операторами Європи.

Нагадаємо:

Довідка:

Сервіс BlaBlaCar створений у 2006 році у Франції. Сервіс дозволяє автовласникам знаходити попутників для спільних поїздок і ділити між собою транспортні витрати. Сервіс працює в 22 країнах світу, сукупна аудиторія проєкту перевищує 65 млн людей. В Україні сервіс почав працювати на початку 2014 року, купивши український стартап "Подорожник".

Ouibus — це дочірня компанія, підрозділ французького залізничного перевізника SNCF. Мережа регулярних маршрутів компанії зв'язала понад 300 великих міст Франції та інших країн Європи.