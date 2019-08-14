Суд підтвердив протиправність санкцій щодо "ТАСК-брокер"

Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), а рішення Окружного адміністративного суду Києва від 23 травня 2019 року залишив без змін, тим самим фактично підтвердивши скасування санкцій проти компанії "ТАСК-брокер".

Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненого 5 серпня в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, дії ТОВ" ТАСК-брокер "прямо визначено в законі №448 / 96 як такі, що не підпадають під ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку. Отже, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що постанова №723-ДП-Т від 27 грудня 2018 року є необґрунтованою, протиправною і такою, що підлягає скасуванню", — йдеться в постанові.

Нагадаємо:

27 грудня 2018 року НКЦПФР ухвалила рішення про накладення штрафу на компанію "ТАСК-брокер" начебто через маніпулювання на фондовому ринку.

17 травня 2019 року Нацкомісія зупинила дію ліцензії компанії через несплату штрафу, чим фактично заблокувала її роботу.

23 травня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про скасування постанови НКЦПФР від 27 грудня 2018 року про запровадження санкцій щодо "ТАСК-брокер".

У червні торговець цінними паперами "ТАСК-БРОКЕР" звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити протиправну діяльність НКЦПФР.

Довідка: "ТАСК-брокер" разом з компанією з управління активами "ТАСК-інвест" входить до інвестиційної групи "ТАСК", засновану в 2006 році на базі однойменної інвесткомпанії, що працює на українському ринку з 2002 року. Очолює групу Сергій Бродович.

У 2018 році "ТАСК-брокер" збільшив виручку на 6,1% — до 42,04 млн грн, його чистий збиток склав 1,14 млн грн.