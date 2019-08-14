Суд підтвердив протиправність санкцій щодо "ТАСК-брокер"

Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), а рішення Окружного адміністративного суду Києва від 23 травня 2019 року залишив без змін, тим самим фактично підтвердивши скасування санкцій проти компанії "ТАСК-брокер".
Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненого 5 серпня в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, дії ТОВ" ТАСК-брокер "прямо визначено в законі №448 / 96 як такі, що не підпадають під ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку. Отже, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що постанова №723-ДП-Т від 27 грудня 2018 року є необґрунтованою, протиправною і такою, що підлягає скасуванню", — йдеться в постанові.
Нагадаємо:
- 27 грудня 2018 року НКЦПФР ухвалила рішення про накладення штрафу на компанію "ТАСК-брокер" начебто через маніпулювання на фондовому ринку.
- 17 травня 2019 року Нацкомісія зупинила дію ліцензії компанії через несплату штрафу, чим фактично заблокувала її роботу.
- 23 травня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про скасування постанови НКЦПФР від 27 грудня 2018 року про запровадження санкцій щодо "ТАСК-брокер".
- У червні торговець цінними паперами "ТАСК-БРОКЕР" звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити протиправну діяльність НКЦПФР.
Довідка: "ТАСК-брокер" разом з компанією з управління активами "ТАСК-інвест" входить до інвестиційної групи "ТАСК", засновану в 2006 році на базі однойменної інвесткомпанії, що працює на українському ринку з 2002 року. Очолює групу Сергій Бродович.
У 2018 році "ТАСК-брокер" збільшив виручку на 6,1% — до 42,04 млн грн, його чистий збиток склав 1,14 млн грн.