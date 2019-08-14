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Ср., серп.
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В Україні не інвентаризовано 30% земельних ділянок, — Держгеокадастр

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До Державного земельного кадастру внесена інформація про 19 881,1 тис. земельних ділянок загальною площею 40 965, 2 га, тобто близько 70% від загальної площі України.

Про це свідчить аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Держгеокадастру, інформує БІЗНЕС з посиланням на AgroPolit.com.

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Зазначається, що у земельному кадастрі, який наповнюється за заявницьким принципом, відсутня повна інформація про землі усіх форм власності, зокрема, через наявність несформованих земельних ділянок, неоформлення належним чином правовстановлюючих документів на землю. 

Нагадаємо:

земля інвентаризація Державний земельний реєстр