СБУ "накрила" велике рейдерське угруповання на Одещині

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу силового відомства.

У рамках слідчо-оперативних заходів оперативники встановили, що у 2017 році співробітник Головного управління юстиції України в Одеській області спільно з колишніми керівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств, діяльність яких фактично здійснювалась у спеціально обладнаному офісі в Одесі.

"Використовуючи незаконно отримані ключі доступу до Державних реєстрів, організатори оборудки без згоди власників відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права. Вони систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ та організацій різних форм власності", — розповіли в СБУ.

Силовики задокументували, що з липня 2017 року до серпня 2018 року на підставі заяв від імені померлих осіб рейдерською групою було вчинено понад 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на всій території України, у тому числі в Донецькій, Луганській областях і в анексованому Криму.

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"Оборудки здійснювались як для клієнтів, так і у власних інтересах фігурантів провадження. Крім того, організатори шахрайської оборудки та підконтрольні їм виконавці причетні до незаконних забудов в Одесі, захоплень будівельних комплексів, ділянок землі та інших об’єктів нерухомого майна. Також вони здійснювали безпідставне зняття обтяжень (арештів майна), накладених державними виконавцями на підставі судових рішень. Потерпілими від дій зловмисників є фізичні й юридичні особи та державні органи", — повідомили в СБУ.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). За місцем реєстрації комунальних підприємств та проживання учасників шахрайської оборудки правоохоронці провели низку обшуків.

Нагадаємо:

11 липня п'ятеро німецьких інвесторів, які протягом багатьох років ведуться сільськогосподарську діяльність в Україні, заявили про рейдерське захоплення їхнього підприємства та врожаю зернових.