В Україні створять сховище геологічної інформації

Державна служба геології та надр України спільно з USAID працюють над створенням сховища геологічної інформації.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Як зазначається, сьогодні сторони провели першу нараду з цього приводу. Зокрема, вони обговорили питання проведення оцінки потреб та створення основної команди планування, оцінки вимог до сховища геоінформації, вимог законодавства, загальної оцінки сховища.
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