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В Україні створять сховище геологічної інформації

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Державна служба геології та надр України спільно з USAID працюють над створенням сховища геологічної інформації.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Як зазначається, сьогодні сторони провели першу нараду з цього приводу. Зокрема, вони обговорили питання проведення оцінки потреб та створення основної команди планування, оцінки вимог до сховища геоінформації, вимог законодавства, загальної оцінки сховища.

Нагадаємо:

  • 8 серпня проєкт "Енергетична безпека" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державна служба геології та надр підписали меморандум про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки.
  • За даними ГО "Геологія України", в Україні розвідано більше 90 видів корисних копалин, зосереджених майже у 8 тис. родовищ.
Держгеонадра сховище геологічної інформації