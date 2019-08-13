Топ-10 найбільших ритейлерів України сплатили на 30% більше податків

Десять найбільших ритейлерських мереж за перше півріччя поточного року збільшили сплату податків на 1,2 млрд грн до 5,4 млрд грн, або на 29% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Офісу найбільших платників податків.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше податків сплатила мережа "АТБ" — 57,4% у загальному обсязі надходжень Топ-10. Цей показник у порівнянні з минулим роком змінився неістотно — частка мережі становила 57% у першому півріччі 2018 року.

Також збільшили частку податкових надходжень мережі: "Сільпо" (Fozzy Group) — з 11,4% до 12,6%, "Ашан" (холдинг Auchan, Франція) — із 5,6% до 7,3%, Novus (BT Invest) — із 5% до 5,2%, "Фора" (Fozzy Group) — із 3% до 3,6 %.

Супермаркети "Варус" (ТОВ "Омега") не змінили свій показник у порівнянні з першим півріччя 2018 року — 2,2%.

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Водночас кілька великих мереж знизили частку податкових відрахувань. Серед них:

- Metro C & C (ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна ", Київ) — із 10,8% до 8,3%;

- супермаркети "ЕКО Маркет" (ТОВ" ЕКО ") — із 1,5% до 1,3%;

- "Велика кишеня" (ТОВ" Фудком ", Retail Group, Київ) -— із 1,8% до 1,2%;

- супермаркети Billa (ПІІ "Білла-Україна", Rewe Group, Німеччина) — із 1,7% до 0,9%.

"Половина з представлених компаній показали зростання, збільшивши суми сплачених податків, деякі навіть істотно. Разом із тим троє учасників демонструють негативні темпи зростання", — йдеться в повідомленні.

Загалом Офіс найбільших платників податків обслуговує 23 продовольчі мережі, які за рік збільшили податкові надходження більш ніж на 20%. Якщо за півроку 2018-го ритейлери Офісу направили до держбюджету 8,5 млрд грн, то за аналогічний період цього року – 10,3 млрд грн.

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