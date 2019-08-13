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В Україні запустили портал для підтримки регіональних проєктів

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України запустило портал Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України, завдяки якому можна тримати фінансування проєктів.

Як повідомляє БІЗНЕС, для отримання фінансування потрібно зареєструвати свій проєкт на вказаному порталі. Проєкт має пройти конкурсний відбір.  

Поки ресурс працює в тестовому режимі. 

Нагадаємо:

Довідка: У 2014 році уряд України та Європейська комісія уклали угоду про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України. Це відповідає Державній стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року. У рамках виконання угоди передбачено проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку.

Програма підтримки секторальної політики регіональні проєкти