Україна не змогла компенсувати втрату російського ринку за рахунок Європи, — радник президента

Про це в ефірі Politeka повідомив економіст, радник президента України Олег Устенко, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що до 2014 року в кожній українські гривні приблизно 20 копійок проплачували споживачі Росії, тоді як європейці — всього 12-13 копікок.

Зараз російська частка в українські гривні становить приблизно 5 копійок. "Але проблема в тому, що європейський напрямок не покрив нам цю втрату валюти, яка відбулася. Коли відбувається втрата валюти, коли відбувається скорочення резервів, тут теж є питання, то виникає серйозний девальваційний тиск. І коли ми бачили з вами період з лютого 2014 року по лютий 2015-го, то це був цілком об`єктивний тиск на гривню. Виникає інше питання — чому резерви зникли? І тут роль регулятора в тому, що якщо було 15,5 млрд доларів, а резерви почали стрімко скорочуватися, то були проблеми, пов`язані з курсовою політикою", — вважає експерт.

Крім того, Устенко вважає, що наразі в Україна зруйновано довіру між усіма економічними агентами. "Люди не довіряють банкам, банки не довіряють один одному і Нацбанку, Нацбанк не довіряє сигналам з ринку. Це клубок проблем, який потребує негайного вирішення. Доти, поки не буде вирішено питання відновлення довіри, говорити про те, що економіка країни може розвиватися, не вийде. Частина цієї історії недовіри, вона лежить в людях, які формулювали економічну політику", — переконаний економіст.

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