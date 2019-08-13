Україна не змогла компенсувати втрату російського ринку за рахунок Європи, — радник президента

Україні не вдалося компенсувати втрату російського ринку за рахунок нарощування експорту в країни Європи.
Про це в ефірі Politeka повідомив економіст, радник президента України Олег Устенко, інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що до 2014 року в кожній українські гривні приблизно 20 копійок проплачували споживачі Росії, тоді як європейці — всього 12-13 копікок.
Зараз російська частка в українські гривні становить приблизно 5 копійок. "Але проблема в тому, що європейський напрямок не покрив нам цю втрату валюти, яка відбулася. Коли відбувається втрата валюти, коли відбувається скорочення резервів, тут теж є питання, то виникає серйозний девальваційний тиск. І коли ми бачили з вами період з лютого 2014 року по лютий 2015-го, то це був цілком об`єктивний тиск на гривню. Виникає інше питання — чому резерви зникли? І тут роль регулятора в тому, що якщо було 15,5 млрд доларів, а резерви почали стрімко скорочуватися, то були проблеми, пов`язані з курсовою політикою", — вважає експерт.
Крім того, Устенко вважає, що наразі в Україна зруйновано довіру між усіма економічними агентами. "Люди не довіряють банкам, банки не довіряють один одному і Нацбанку, Нацбанк не довіряє сигналам з ринку. Це клубок проблем, який потребує негайного вирішення. Доти, поки не буде вирішено питання відновлення довіри, говорити про те, що економіка країни може розвиватися, не вийде. Частина цієї історії недовіри, вона лежить в людях, які формулювали економічну політику", — переконаний економіст.
Нагадаємо:
- За останні 5 років Україна вийшла з топ-10 найбільших торговельних партнерів Росії.
- За даними Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%. А за січень-березень товарообіг між Україною та Росією скоротився на 10,9% до $2,339 млрд.
- За даними ДФС України, товарообіг України з країнами Євросоюзу за перші 7 місяців 2019 року зріс на 6% — до $26,23 млрд. Торгівля з країнами СНД навпаки скоротилась на 3% — до $10,91 млрд.