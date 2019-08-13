Половина українського ринку горілки перебуває в тіні

У першому півріччі 2019 року обсяг українського легального ринку горілки склав 5,7 млн дал. Приблизно стільки ж горілки виробляється в країні нелегально.
Про це повідомив генеральний директор асоціації Укргорілка Володимир Остапюк, інформує БІЗНЕС з посиланням на НВ Бізнес.
"За оцінками представників Всесвітньої організації охорони здоров'я і МВФ обсяг нелегального алкоголю перевищує 50% ринку. Це приблизно 12 млрд грн втрат бюджету на рік", — зазначив експерт.
За його словами, не зважаючи на заходи Державної фіскальної служби, обсяги контрафактної продукції не скорочуються. Нелегальну горілку можна придбати в розливайках, на ринках і через інтернет, причому в кілька разів дешевше в порівнянні з цінами в магазинах. "Зазвичай, це продукція без назви і продається вона за 330-350 грн в пакетах об'ємом 10 літрів. У цьому випадку ціна за один літр становить 33-35 грн, тоді як мінімальна роздрібна ціна легальної продукції — 178,8 грн", — розповів Остапюк.
Згідно з дослідженням Антикорупційної правозахисної організації, із 30 лікеро-горілчаних заводів, що працюють в Україні, мінімум 10 займаються виготовленням контрафакту.
У свою чергу, директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що у першому півріччі обсяг українського ринку нелегальної горілки склав 15 млрд грн.
Нагадаємо:
- За даними Державної служби статистики, у 2017 році в Україні було випущено 13,6 млн дал легальної горілки, у 2018 році — 12,6 млн дал, а за чотири місяці 2019 року — 3,3 млн дал.
- За даними Укргорілки, у першому півріччі 2019 року офіційне виробництво скоротилося на 10%.