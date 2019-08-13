Половина українського ринку горілки перебуває в тіні

У першому півріччі 2019 року обсяг українського легального ринку горілки склав 5,7 млн дал. Приблизно стільки ж горілки виробляється в країні нелегально.

Про це повідомив генеральний директор асоціації Укргорілка Володимир Остапюк, інформує БІЗНЕС з посиланням на НВ Бізнес.

"За оцінками представників Всесвітньої організації охорони здоров'я і МВФ обсяг нелегального алкоголю перевищує 50% ринку. Це приблизно 12 млрд грн втрат бюджету на рік", — зазначив експерт.

За його словами, не зважаючи на заходи Державної фіскальної служби, обсяги контрафактної продукції не скорочуються. Нелегальну горілку можна придбати в розливайках, на ринках і через інтернет, причому в кілька разів дешевше в порівнянні з цінами в магазинах. "Зазвичай, це продукція без назви і продається вона за 330-350 грн в пакетах об'ємом 10 літрів. У цьому випадку ціна за один літр становить 33-35 грн, тоді як мінімальна роздрібна ціна легальної продукції — 178,8 грн", — розповів Остапюк.

Згідно з дослідженням Антикорупційної правозахисної організації, із 30 лікеро-горілчаних заводів, що працюють в Україні, мінімум 10 займаються виготовленням контрафакту.

У свою чергу, директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що у першому півріччі обсяг українського ринку нелегальної горілки склав 15 млрд грн.

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