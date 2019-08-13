А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

13
Вт., серп.
11 Нові матеріали

Експерт розповів, що може загальмувати темпи будівництва в Україні

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Зміна керівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України істотно не вплине на скорочення темпів будівництва.

Таку думку в коментарі БІЗНЕСу висловив експерт у сфері девелопменту та будівництва, власник ІБК "Фенікс Груп" Назар Бенч.

"Зміна керівництва Мінрегіонбуду не є тим чинником, який істотно може вплинути на скорочення темпів будівництва. У 2018 році були запроваджені нові державні будівельні норми і це був більш суттєвий фактор, який міг вплинути на темпи будівництва, оскільки передбачав зміни, що призводили до подорожчання собівартості будівництва (вимоги щодо облаштування підземних паркінгів, площ зелених зон, обмеження висотності будівель тощо), проте темпи будівництва не впали", — розповів Бенч, коментуючи ймовірну зміну керівництва профільного міністерства. При цьому він зазначив, що вказані ДБНи були в подальшому оскаржені в суді і процес їхньої імплементації ще остаточно не завершено.

Читайте також: Коли українські водії зможуть паркуватися на дахах?

На думку експерта, це свідчить про те, що бізнес призвичаївся до кризових явищ і напрацював інструментарій, як з ними справлятися.

Водночас Бенч зауважив, що єдиний фактор, який справді впливатиме на темпи будівництва — це активність покупців. "Тому варто робити акцент на фактори, які впливають безпосередньо на покупця, а не на забудовника", — переконаний експерт.

Нагадаємо:

будівництво Назар Бенч Фенікс Груп Мінрегіонбуд