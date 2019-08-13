Експерт розповів, що може загальмувати темпи будівництва в Україні

Таку думку в коментарі БІЗНЕСу висловив експерт у сфері девелопменту та будівництва, власник ІБК "Фенікс Груп" Назар Бенч.

"Зміна керівництва Мінрегіонбуду не є тим чинником, який істотно може вплинути на скорочення темпів будівництва. У 2018 році були запроваджені нові державні будівельні норми і це був більш суттєвий фактор, який міг вплинути на темпи будівництва, оскільки передбачав зміни, що призводили до подорожчання собівартості будівництва (вимоги щодо облаштування підземних паркінгів, площ зелених зон, обмеження висотності будівель тощо), проте темпи будівництва не впали", — розповів Бенч, коментуючи ймовірну зміну керівництва профільного міністерства. При цьому він зазначив, що вказані ДБНи були в подальшому оскаржені в суді і процес їхньої імплементації ще остаточно не завершено.

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На думку експерта, це свідчить про те, що бізнес призвичаївся до кризових явищ і напрацював інструментарій, як з ними справлятися.

Водночас Бенч зауважив, що єдиний фактор, який справді впливатиме на темпи будівництва — це активність покупців. "Тому варто робити акцент на фактори, які впливають безпосередньо на покупця, а не на забудовника", — переконаний експерт.

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