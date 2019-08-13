Аграрна спільнота застерігає Зеленського від ліквідації Мінагрополітики

Українські громадські об’єднання та спілки АПК звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не ліквідовувати Міністерство аграрної політики та продовольства.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу".

У зверненні наголошується, що сільське господарство та агропродовольчий сектор є життєво важливими для забезпечення економічного зростання, продовольчої безпеки, стабільності національної валюти, соціального захисту населення та розвитку сільських територій. Адже аграрна галузь забезпечує 20% робочих місць, 39% від загального обсягу експорту, 19% ВВП та 40% валютних надходжень.

Також підписанти зазначають, що Україні належить імплементувати європейські норми та наблизити вітчизняне законодавство в сфері санітарних та фітосанітарних заходів. "Це складний законодавчий процес, який потребує розуміння специфічних особливостей сектору та фахового представлення на урядовому та парламентському рівнях", — йдеться у звернення.

За словами його авторів, більшість країн з розвиненим аграрним сектором мають окремий центральний орган виконавчої влади, який відповідає виключно за формування аграрної політики, зокрема, США, Канада, Китай, Туреччина. Майже всі країни-члени ЄС (26 з 27, за виключенням Австрії) мають центральні органи влади (міністерства або їх аналоги), які відповідають виключно за сільське господарство та продовольство. Більшість з них поєднують сільське господарство і продовольство з розвитком сільських територій задля відображення структури на рівні ЄС та прискорення впровадження політичних рішень на рівні країни.

"Ліквідація профільного відомства призведе до втрати Україною не лише провідних позицій на зовнішніх продовольчих ринках, але й до зменшення геополітичного впливу як лідера з експорту сільськогосподарської продукції", — переконані підписанти.

Водночас аграрна спільнота підтримала ідею оптимізації діяльності урядових структур і та висловила готовність взяти участь в напрацюванні конкретних пропозицій. "Зокрема, Мінагрополітики потребує суттєвого структурного перетворення, перегляду функціональних обов’язків, а в деякій мірі й розширення повноважень в частині освіти та науки. Адже сучасне сільськогосподарське виробництво має базуватися, в першу чергу, на запровадженні новітніх технологій та бути забезпечене висококваліфікованими кадрами", — наголошується у листі.

Серед підписантів звернення — члени громадської спілки "Всеукраїнський аграрний форум": "Аграрний союз України", "Всеукраїнська аграрна рада", Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, "Українська аграрна конфедерація", Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

Нагадаємо, в Офісі президента розглядають можливість об’єднання Міністерства аграрної політики та продовольства з Мінекології та Держгеокадастром.