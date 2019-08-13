Справа Роттердам+: Главу "Оператора ринку" випустили під заставу

Екс-член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), директор державного підприємства "Оператор ринку" Володимир Євдокимов вийшов з-під варти під заставу в 2 млн грн.

Про це повідомив його адвокат Євген Крамаренко, інформує БІЗНЕС з посиланням на theБабель.

"Так, сьогодні (12 серпня, — ред.) вийшов під заставу. У суботу його двоюрідний брат вніс заставу", — сказав Крамаренко.

За його словами, захист Євдокимова готує апеляцію на рішення про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Євдокимов є одним з шести підозрюваних у справі "Роттердам +". 8 серпня детективи НАБУ оголосили підозру йому, а також іншим фігурантам справи. Згодом Солом'янський райсуд Києва заарештував Євдокимова з можливістю застави в розмірі 2 млн грн.