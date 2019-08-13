В Україні запустили стартап-акселератор Blue Lake Accelerator

Британська компанія VimesVC (частина Vimes Group) спільно з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка (КНУ) запустили стартап-акселератор Blue Lake Accelerator.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Vector.
"Ми хочемо змінити ситуацію в Україні. Blue Lake Accelerator буде інвестувати і підтримувати найцікавіші і яскраві українські стартапи на pre-seed стадії, допомагаючи побудувати компанії з продуктами і послугами світового рівня", — зазначила партнер Blue Lake Любов Гук.
Перший набір буде присвячений освітнім проєктам, фінансування для них не передбачено. У наступних наборах Blue Lake Accelerator збирається інвестувати в проєкти по 15 тис. фунтів (близько $18 тис.).
На першому етапі акселератор дозволив брати участь проєктам з різних напрямків. При цьому будуть враховуватися такі фактори:
- команда;
- життєздатність ідеї;
- ймовірність комерційного успіху;
- проактивний підхід і максимальна залученість;
- фокус на результат.
Акселератор надає перевагу студентам КНУ. Також у відборі можуть брати участь студенти з інших українських вишів. Після першого набору Blue Lake планує звузити критерії на підставі досвіду і фідбеку.
Учасники можуть подати заявки на сайті Blue Lake (в розділі Apply) до 25 серпня. Фінальний відбір відбудеться до 5 вересня, а навчальна програма стартує з 10 вересня. У грудні кожна команда зможе презентувати свій проєкт перед інвесторами на випускному роад-шоу в Лондоні.
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