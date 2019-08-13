В Україні запустили стартап-акселератор Blue Lake Accelerator

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Vector.

"Ми хочемо змінити ситуацію в Україні. Blue Lake Accelerator буде інвестувати і підтримувати найцікавіші і яскраві українські стартапи на pre-seed стадії, допомагаючи побудувати компанії з продуктами і послугами світового рівня", — зазначила партнер Blue Lake Любов Гук.

Перший набір буде присвячений освітнім проєктам, фінансування для них не передбачено. У наступних наборах Blue Lake Accelerator збирається інвестувати в проєкти по 15 тис. фунтів (близько $18 тис.).

На першому етапі акселератор дозволив брати участь проєктам з різних напрямків. При цьому будуть враховуватися такі фактори:

- команда;

- життєздатність ідеї;

- ймовірність комерційного успіху;

- проактивний підхід і максимальна залученість;

- фокус на результат.

Акселератор надає перевагу студентам КНУ. Також у відборі можуть брати участь студенти з інших українських вишів. Після першого набору Blue Lake планує звузити критерії на підставі досвіду і фідбеку.

Учасники можуть подати заявки на сайті Blue Lake (в розділі Apply) до 25 серпня. Фінальний відбір відбудеться до 5 вересня, а навчальна програма стартує з 10 вересня. У грудні кожна команда зможе презентувати свій проєкт перед інвесторами на випускному роад-шоу в Лондоні.

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