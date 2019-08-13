Найбільша газовидобувна компанія України відновлює експорт бензину

Державна компанія "Укргазвидобування" оголосила перший за останні два роки аукціон з експорту 550 тонн бензину марки А-92.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на галузеве видання enkorr.

Торги відбудуться 15 серпня на "Українській енергетичній біржі". Обсяг розбитий на 10 лотів по 55 тонн, стартовий дисконт — $30/тонна. Відвантаження палива залізничним транпортом відбудеться в період з 15 по 31 серпня.

Останнього разу компанія поставляла бензин на зовнішній ринок у березні 2017 року.

Довідка: "Укргазвидобування" на 100% належить державній НАК "Нафтогаз Україна". Бензин під маркою Shebel компанія виробляє на Шебелинському газопереробному заводі. За підсумками 2018 року випуск бензинів на заводі склав 133,8 тис. тонн, ДП — 97,4 тис. тонн, зрідженого газу — 165,6 тис. тонн, мазуту — 34 тис. тонн.