Референдум пайовиків та інвентаризація: Оприлюднено деталі земельної реформи Зеленського

На цьому тижні президент України Володими Зеленський має намір зустрітися з представниками агросектору, щоб обговорити ключові положення земельної концепції і закону про ринок сільськогосподарської землі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AgroPolit.com.

Офіційно команда Офісу президента не розкриває деталей підготовленого ним драфту, проте стало відомо про наступне:

- земельна тема (наявність власної концепції вітається) буде одним з критеріїв "кадрового іспиту" на посаду майбутнього аграрного міністра.

- обговорюється варіант можливості покупки землі для фізичних осіб і юридичних компаній, зареєстрованих в Україні (зокрема з іноземним капіталом), які працюють в Україні 3-5 років. Це питання неоднозначне, тому в Офісі президента наразі обговорюється навіть варіант проведення всеукраїнського референдуму щодо того, кому продавати землю. Може бути його урізана версія — лише серед власників земельних паїв.

- Щодо термінів відкриття ринку землі, то однозначного рішення також немає. Денис Малюська, який опікується земельною темою у команді президента, прогнозує, що перехідний період умовно триватиме до серпня-вересня 2020 року. Водночас глава держави Володимир Зеленський заявляє про те, що до кінця цього року мораторій знімуть, а земельний закон буде ухвалений.

- Незважаючи на те, що уряд затвердив порядок інвентаризації, наразі ніхто не розуміє, скільки земель вже внесені в кадастр. За оцінками експертів, до кадастру внесені лише 83% приватних земельних паїв. З іншого боку, Госгеокадастр повідомляє про загальну проблему недозаповнення публічного кадастру — у ньому є приблизно 80% даних про землю (близько 40 млн га з 60,3 млрд га, тимчасово окуповані території не враховуються).

З державними землями ситуація ще складніша: керівники держпідприємств не хочуть і бояться показувати кількість держземель в їхньому розпорядженні, адже ніхто не хоче відповідати за вкрадене попередниками. Як варіант, експерти пропонують земельну амністію, яка спише "недорахування" попередників, але не пізніше, ніж за 5 років з моменту запуску ринку.

- Наразі обговорюється вільний продаж всіх приватних паїв, а також виставлення квотами (тобто порційно) державних земель, за якими проведено інвентаризацію та які внесені у Держгеокадастр.

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