"Я проти договірняків": Глава Фонду держмайна пояснив намір звільнити керівництво ОПЗ

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Одеський припортовий завод є флагманом хімічної промисловості. Правильніше — був флагманом, поки його не загнали в мільярдні борги перед Фірташем і не довели до зупинення, а зробити це без допомоги менеджменту — неможливо. Однак, окрім боргу, надважливим є питання функціонування заводу і випуску продукції, з чим нинішнє правління заводу справитися не може. У результаті — два роки простою і заборгованість із заробітної плати", — написав Трубаров.

Він вважає ОПЗ "складним підприємством", а його менеджемент недостатньо професійним, щоб ефективно і прозоро ним управляти. "Тому нормальна практика, коли держава посилює свій вплив на підпорядкованих їй підприємствах, в тому числі, і зміною керівництва, якщо воно не справляється з покладеними обов'язками. Те, що ОПЗ запустився, це позитив, але те, як керівництво провело конкурс з відбору давальця, викликає багато питань не лише у Фонду державного майна як органу управління, а й у правоохоронців", — стверджує очільник ФДМ.

За його словами, компанії, котрі пропонували кращі цінові пропозиції, були проігноровані, і зараз оскаржують результати відбору.

Трубаров заявляє, що фактично менеджмент ОПЗ скористався недосконалістю процедур корпоративного управління і не повідомив Фонд як орган управління про проведення конкурсу, пропозиції учасників і його результати.

"Або зробив це навмисно задля легалізації непрозорого відбору і надання одній з компаній сумнівної переваги. Фонд двічі звертався до менеджменту заводу з вимогою надати документи по конкурсу і двічі отримував відповідь, що то керівництво на лікарняному, то працівники заводу задіяні у підготовці візиту президента до Одеси (хоча вони не мають до цього жодного відношення) і відповідь дати нікому. Не надало правління ОПЗ інформацію і за рішенням Наглядової ради, яке є обов’язковими до виконання. Я, як керівник Фонду, проти сумнівних конкурсів, договорняків і дерибану", — наголосив глава Фонду.

Він також додав, що ОПЗ підлягає приватизації, і висловив сподівання, що олігархи цьому не завадять.

Нагадаємо:

25 липня керівництво "Одеського припортового заводу" повідомило про укладання угоди з компанією "Агро Газ Трейдинг", в рамках якої "АГТ" постачатиме ОПЗ природний газ і отримуватиме аміак та карбамід в якості готової продукції.

4 серпня ОПЗ відновив виробництво аміаку і карбаміду.

11 серпня в ОПЗ попередили про можливий страйк через намір Фонду державного майна ​​змінити керівника підприємства.

Довідка:

"Одеський припортовий завод" є одним із найбільш відомих та скандальних символів приватизації. У 2009 році конкурс на придбання заводу виграла компанія Ігоря Коломойського, проте тодішня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмінила результати конкурсу. Під час президентства Віктора Януковича ОПЗ потрапив під вплив Дмитра Фірташа. Зокрема, крім боргу перед НАК "Нафтогаз України", ОПЗ винен $250 млн OstchemHoldingLimited.

У 2016 році Фонд держмайна України двічі намагався продати ОПЗ, проте жоден потенційний інвестор не подав заявку на торги. Завод включений до переліку об'єктів для приватизації в 2019 році.

Починаючи з 2013 року, ОПЗ є збитковим. З того часу відбулось декілька спроб запустити завод на умовах давальницької сировини. Успішними були спроби компанії "Антра" та групи компаній ЕРУ в 2015 та 2017 відповідно. Компанія ВЕК у 2018 році теж починала співпрацю успішно, проте під час роботи виникли конфлікти, через які виробництво було зупинене. Наступні спроби були невдалими до останнього часу. Компанії "Ліберті" та "Енергетичний Еквівалент" в 2018-2019 роках не змогли відновити виробництво.

ОПЗ відомий як виробник карбаміду (добрива) та аміаку.