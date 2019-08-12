Бізнес просить Зеленського вирішити з Дудою проблему автоквот

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням підняти питання збільшення квоти автодозволів під час зустрічі з президентом Польщі.

Про це йдеться в заяві Асоціації, інформує БІЗНЕС.

Як зазначається, станом на початок серпня українські підприємці майже вичерпали квоти дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом у напрямку Польщі.

"Проблема нестачі автодозволів турбує бізнес протягом останніх років, проте якщо раніше кількості виданих дозволів вистачало на 9-10 місяців, то наразі деякі види було вичерпано практично за пів року. Відповідно, компанії стикаються з серйозною нестачею авторизованого транспорту для здійснення зовнішньоторговельних операцій з країнами Євросоюзу", — заявили в Асоціації.

Через проблему з дозволами існує загроза затримок у постачанні товарів в країни ЄС, а також можливі перебої з імпортом сировини та готової продукції з Європи, стверджують підприємці.

До того ж, як зазначають в ЄБА, порушення термінів доставки вантажів негативно впливають на відносини українських підприємців з європейськими партнерами та на бізнес-імідж України в цілому.

"Для збереження та пришвидшення темпів міжнародної торгівлі необхідно збільшити кількість дозволів між польською та українською сторонами...Зважаючи на це, асоціація звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням підняти питання збільшення квоти автодозволів під час зустрічі з президентом Польщі та сприяти розв'язанню цієї проблеми у довгостроковій перспективі", — йдеться в заяві.

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