Оприлюднено топ-50 найбільших IT-компаній в Україні (ІНФОГРАФІКА)

Як повідомляє БІЗНЕС, згідно з оприлюдненими даними, за перше півріччя кількість співробітників в цих компаніях зросла з 58 тисяч до майже 63 тисяч.



У рейтингу лідирують такі компанії, як EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft і Ciklum. Ось як виглядає перша десятка рейтингу:

Кількість технічних спеціалістів у топ-50 налічує вже понад 50 тисяч, із них майже 40 тисяч працює у 25 найбільших ІТ-компаніях. Якщо дивитися на динаміку, то за останні п’ять років кількість технічніх спеціалістів у топ-25 виросла майже вдвічі.

Зростання "великої п’ятірки" за перше півріччя 2019-го склало 7% (1617 фахівців). Усього в топ-5 працює 25 482 спеціалісти, що складає 41% від загальної кількості топ-50.

При цьому дві компанії — EPAM і SoftServe — подолали позначку в 7000 співробітників. На ці дві компанії припадає 37% росту липневого топ-50.

Крім того, з січня по липень поточного року 11 компаній відкрили нові офіси як в Україні, так і за її межами. Це на дві компанії менше, ніж за підсумками другого півріччя 2018 року. Щодо українських локацій — нові офіси з’явилися в Києві, Львові, Харкові, Івано-Франківську й Луцьку. За кордоном — у Польщі, Болгарії, Вірменії та США.

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42 компанії з топ-50 мають офіси у Києві, у Львові — 24, у Харкові — 20, в Одесі — 15 компаній, у Дніпрі — 12, у Вінниці — 10. В інших українськіх містах представлено менше 5 компаній.

Згідно з даними дослідження, 11% компаній не планують зростати до кінця року (у січні таких було лише 4%). Проте більшість все ж таки має на меті збільшення не менше ніж на 50 фахівців. Щодо релокації, то тут все без змін — більшість компаній не планує вивозити спеціалістів з країни.

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