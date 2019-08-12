В Україні створять безкоштовний сервіс, який попереджатиме про рейдерство

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"В Україні є десятки схем, за якими у вас можуть віджати нерухомість або бізнес. Кожну з цих схем ми розкладаємо на атоми і дивимося, як "запатчити" на законодавчому та технічному рівнях. Про кожен з таких "патчів" можна написати довгий пост. Всього ми працюємо зараз десь в 20 напрямках", — написав Дубілет.

Зокрема, він анонсував створення системи, яка інформуватиме громадян про те, що їхнє майно переходить комусь іншому.

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Цю реформу Дубілет розділив на три частини:



1. Надати громадянам і бізнесу можливість безкоштовно підписуватися на повідомлення про те, що їхня нерухомість або бізнес змінює власника.



"До речі, зараз подібний сервіс є, але він: а) платний; б) стосується тільки нерухомості, і то не всієї. Наша мета — зробити сервіс безкоштовним, що охоплює всі типи майна і доступним через різних провайдерів", — зазначив радник очільника СБУ.



2. Навчитися повідомляти громадян, навіть якщо вони не підписалися.



"Яким би простим сервіс підписки не був, більшість громадян на нього не підпишуться. Тому ми ставимо перед собою завдання навчитися слати їм повідомлення в будь-якому випадку. Завдання нетривіальне. Дивно, але наша держава так і не спромоглася створити нормальний реєстр з контактною інформацією громадян (власне, нормального реєстру громадян теж немає). Можливо, коли-небудь ці реєстри з'являться, ну а поки доводиться мислити нестандартно. Одна з ідей, яку ми опрацьовуємо — інтегруватися з бюро кредитних історій, в яких є контактні дані більшості громадян", — написав Дубілет.



3. Інформувати громадян не просто про вже здійснені угоди, а й про те, що ці угоди готуються.



"Якщо вашу квартиру або бізнес вже віджали, то процес повернення може бути довгим і виснажливим. Ми повинні зробити так, щоб ви отримували повідомлення про реєстраційному дії ще на етапі підготовки. Одночасно ми хочемо дати можливість громадянам загальмувати таку угоду. Наприклад, шляхом спрощення процедур подачі скарги в антирейдерську комісію при Мін'юсті", — зазначив Дубілет.





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