В "АрселорМіттал" скаржаться на здорожчання електрики та попереджають про загрози

У липні вартість електроенергії для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу підприємства.

Там зазначають, що після запуску з 1 липня нової моделі оптового ринку електроенергії, а також зміни тарифу за передачу електроенергії (до 347,43 грн/МВт год) відбулося суттєве зростання витрат за цією статтею, а це негативно позначається на собівартості продукції.

Щомісячно найбільше гірничо-металургійне підприємство України споживає від 300 до 340 млн кіловат-годин залежно від обсягів виробництва та графіків завантаження основних агрегатів.

"Зростання витрат з електроенергії склало майже 20%. Йдеться про оплату активної та реактивної електроенергії, послуг за її розподіл, передачу та диспетчерське управління. Подорожчання кіловат-години призведе до подальшого зростання витрат. Адже ціни на електроенергію зросли не лише для нас, але й для багатьох наших постачальників послуг, сировини та різної продукції. За деякий час ми чекаємо на хвилю кумулятивного ефекту через збільшені витрати на електроенергію – постачальники підвищать вартість своїх послуг і товарів, що також негативно позначиться на собівартості нашої продукції", – коментує начальник управління закупівлі сировини адміністрації з постачання Олег Айко.

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В "Арселор Міттал" наголошують, що будь-які ринкові зміни потрібно проводити не у збиток національних виробників, оскільки для низки секторів промисловості, включаючи металургію, електроенергія займає значну частину в загальній структурі витрат. "Державі необхідно вжити заходів для приведення тарифів до порівнянного рівню зі світовими тенденціями. Сьогодні європейські металурги платять за електроенергію на 25% менше, ніж українські, – і це погіршує конкурентоспроможність наших виробників на світових ринках", – заявляють на підприємстві.

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