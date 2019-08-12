А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

12
Пн., серп.
12 Нові матеріали

В "АрселорМіттал" скаржаться на здорожчання електрики та попереджають про загрози

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У липні вартість електроенергії для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу підприємства.

Там зазначають, що після запуску з 1 липня нової моделі оптового ринку електроенергії, а також зміни тарифу за передачу електроенергії (до 347,43 грн/МВт год) відбулося суттєве зростання витрат за цією статтею, а це негативно позначається на собівартості продукції.

Щомісячно найбільше гірничо-металургійне підприємство України споживає від 300 до 340 млн кіловат-годин залежно від обсягів виробництва та графіків завантаження основних агрегатів. 

"Зростання витрат з електроенергії склало майже 20%. Йдеться про оплату активної та реактивної електроенергії, послуг за її розподіл, передачу та диспетчерське управління. Подорожчання кіловат-години призведе до подальшого зростання витрат. Адже ціни на електроенергію зросли не лише для нас, але й для багатьох наших постачальників послуг, сировини та різної продукції. За деякий час ми чекаємо на хвилю кумулятивного ефекту через збільшені витрати на електроенергію – постачальники підвищать вартість своїх послуг і товарів, що також негативно позначиться на собівартості нашої продукції", – коментує начальник управління закупівлі сировини адміністрації з постачання Олег Айко.

Читайте також:

По оголених дротах

Світлу бути?

Глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук: Покупець має створити внутрішню конкуренцію між постачальниками електроенергії

В "Арселор Міттал" наголошують, що будь-які ринкові зміни потрібно проводити не у збиток національних виробників, оскільки для низки секторів промисловості, включаючи металургію, електроенергія займає значну частину в загальній структурі витрат. "Державі необхідно вжити заходів для приведення тарифів до порівнянного рівню зі світовими тенденціями. Сьогодні європейські металурги платять за електроенергію на 25% менше, ніж українські, – і це погіршує конкурентоспроможність наших виробників на світових ринках", – заявляють на підприємстві.

Нагадаємо:

електроенергія тариф АрселорМіттал Кривий Ріг