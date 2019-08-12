В Україні на 60% зріс обсяг операцій з е-грошима

У першому півріччі поточного року обсяг випущених електронних грошей збільшився до 85,4 млн грн, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2018 року.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Водночас обсяг операцій з електронними грошима зріс на 60% — до 4,9 млрд грн, а кількість електронних гаманців зріс на 20% — до 67,9 млн шт.
У Нацбанку нагадують, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої:
- що не поповнюється — 4 тис. грн;
- що поповнюється — 14 тис. грн (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 000 грн на рік).
Нагадаємо:
- За даними НБУ, в 2018 році обсяг операцій переказу коштів із картки на картку порівняно з 2017 роком збільшився вдвічі — з 220 млрд грн до 465 млрд грн.
- У червні 2019 року Нацбанк випустив обмежений обсяг власної цифрової валюти — електронної гривні.