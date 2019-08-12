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В Україні на 60% зріс обсяг операцій з е-грошима

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У першому півріччі поточного року обсяг випущених електронних грошей збільшився до 85,4 млн грн, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду  2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Водночас обсяг операцій з електронними грошима зріс на 60% — до 4,9 млрд грн, а кількість електронних гаманців зріс на 20% — до 67,9 млн шт.

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У Нацбанку нагадують, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої:

- що не поповнюється — 4 тис. грн;

- що поповнюється — 14 тис. грн (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 000 грн на рік).

Нагадаємо: 

Нацбанк електронні гроші