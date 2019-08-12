Зарплати українських топ-менеджерів у 12 разів вищі, ніж у працівників "середньої ланки", — дослідження

Про це свідчить дослідження консалтингової компанії Korn Ferry, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на НВ Бізнес.

Зазначається, що в 2015-2019 роках зростання зарплат в Україні торкнулося переважно співробітників вищої ланки. Так, з 2015-го на 80% зросли річні оклади гендиректорів у сфері виробництва товарів народного споживання (FMCG) — з $40 тис. до $72 тис. Керівники банків стали отримувати на 62% більше: замість $51 тис. — $82,6 тис. на рік. Зарплати гендиректорів в торговельному роздробі за підсумками 12 місяців зросли на 44% — з $37 тис. до $53 тис.

На 36% зросли річні оклади керівників у сфері виробництва — з $44 тис. до $60 тис. При цьому українські зарплати перших осіб компаній у 12 разів вищі за доходи фахівців середнього рівня.

Комерційний директор Korn Ferry в Східній Європі, країнах Балтії та на Балканах Олена Меньшикова зауважила, що в Європі цей розрив, зазвичай, становить не більш ніж 3-4 рази. За її словами, вітчизняні топ-менеджери досить близько підібралися до своїх європейських колег.

"Різниця в зарплатах у вітчизняних і європейських перших осіб компаній не така велика — всього 30-40%. Притому що рівень життя у нас набагато нижчий", — розповіла Меньшикова.

У цілому, починаючи з 2015 року, сумарний зарплатний фонд українських компаній зростав на 15% в рік.

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