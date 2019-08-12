На Тернопільщині планують створити індустріальний парк Chortkiv-West

Про це міськрада повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Депутати прийняли рішення підтримати Концепцію, що є першим кроком на шляху до створення індустріального парку у Чорткові", — йдеться у повідомленні. Надалі документи з обґрунтуванням та концептуальним плануванням індустріального парку скерують в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України для включення його в єдиний Реєстр індустріальних парків України.

Згідно з Концепцією, площа індустріального парку в Чорткові сягатиме 90 гектарів.

Очікується, що створення Chortkiv-West дозволить в повному обсязі або частково вирішити наступні цілі до 2026 року:

- залучення до $450 млн впродовж 2019-2026 рр.;

- створення близько 7300 нових робочих місць упродовж 2019-2025 рр.;

- досягнення позитивного сальдо створення/ліквідації нових компаній;

- зростання місцевих зборів та податків від бізнесу до 2025 р.;

- збільшення частки власних надходжень у міському бюджеті у 2020 р. не нижче за 70%;

- зменшення вдвічі до 2025 року кількості сезонних та постійних трудових мігрантів (зокрема молоді).

Частину коштів для старту будівництва даного об’єкту вже вдалося залучили. Так, у липні цього року міський голова Володимир Шматько взяв участь у національному телепроєкті "Нові лідери – 2", де презентував ідею створення Chortkiv-West. У результаті очільник міста отримав перемогу та виграв 1 млн грн на реалізацію вказаного проєкту.

За словами Шматька, кошти витратять на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення всіх комунікацій до майбутнього індустріального парку (електро- та газопостачання, водопостачання та водовідведення, Інтернет).

Нагадаємо:

Довідка: До Реєстру індустріальних парків у 2014 році було включено iPark, який планували створити у с. Візирка Одеської області біля порту "Південний". Проте цей проєкт не був реалізований.