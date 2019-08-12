В ОПЗ готуються до страйку через спробу рейдерства

Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні, коли, після більш ніж річного простою, завод запрацював колектив Одеського припортового заводу знаходиться у передстрайковому стані і готовий їхати до Києва щоб виборювати своє майбутнє тоді як стара влада, яка знаходиться в агонії і намагається зупинити та захопити завод", — написав Щуріков.

За його словами, виконуючий обов'язки глави Фонду державного майна Віталій Трубаров направив документи в Кабінет міністрів на зміну керівника ОПЗ.

Він оприлюднив відкритий колективний лист, в якому зазначено, що керівник ОПЗ повинен бути обраний за результатами відкритого конкурсу, а тимчасово виконуючий обов'язки призначається наглядовою радою підприємства.

Щуріков вважає, що дії Трубарова є "незаконними і підлягають оцінці і відповідному реагуванню правоохоронних органів і можуть привести до руйнування заводу".

Нагадаємо:

25 липня керівництво "Одеського припортового заводу" повідомило про укладання угоди з компанією "Агро Газ Трейдинг", в рамках якої "АГТ" постачатиме ОПЗ природний газ і отримуватиме аміак та карбамід в якості готової продукції.

4 серпня ОПЗ відновив виробництво аміаку і карбаміду.

Довідка:

"Одеський припортовий завод" є одним із найбільш відомих та скандальних символів приватизації. У 2009 році конкурс на придбання заводу виграла компанія Ігоря Коломойського, проте тодішня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмінила результати конкурсу. Під час президентства Віктора Януковича ОПЗ потрапив під вплив Дмитра Фірташа. Зокрема, крім боргу перед НАК "Нафтогаз України", ОПЗ винен $250 млн OstchemHoldingLimited.

У 2016 році Фонд держмайна України двічі намагався продати ОПЗ, проте жоден потенційний інвестор не подав заявку на торги. Завод включений до переліку об'єктів для приватизації в 2019 році.

Починаючи з 2013 року, ОПЗ є збитковим. З того часу відбулось декілька спроб запустити завод на умовах давальницької сировини. Успішними були спроби компанії "Антра" та групи компаній ЕРУ в 2015 та 2017 відповідно. Компанія ВЕК у 2018 році теж починала співпрацю успішно, проте під час роботи виникли конфлікти, через які виробництво було зупинене. Наступні спроби були невдалими до останнього часу. Компанії "Ліберті" та "Енергетичний Еквівалент" в 2018-2019 роках не змогли відновити виробництво.

ОПЗ відомий як виробник карбаміду (добрива) та аміаку.