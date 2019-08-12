Китайська монополія: Як змінилися позиції країн-лідерів експорту за півстоліття (ВІДЕО)

У мережі оприлюднили динаміку розвитку світового експорту за останні 58 років, починаючи з грудня 1960 року по грудень 2018 року.

Відповідне відео опублікуване на Facebook-сторінці CFO CAFE, повідомляє БІЗНЕС.

На відео можна побачити, як з часом змінювалися позиції топ-15 країн-лідерів експорту. Так, якщо на початку 1961 року лідером з експорту були США, а Китай посідав лише 12-ту позицію, то станом на кінець 2018-го ситуація кардинальним чином змінилася — Китай посів першу позицію, а США опинилися на другому місці.

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