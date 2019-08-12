За вихідні: Топ-100 підприємств-забруднювачів вод, арешт глави компанії "Оператор ринку" і продаж плавучого готелю

Оприлюднено топ-100 найбільших підприємств-забруднювачів вод України

Державне агенство водних ресурсів України оприлюднило рейтинг 100 підприємств, які найбільше забруднили води країни за 2018 рік.

Відповідний перелік опублікований на сайті відомства, інформує БІЗНЕС.

Список був сформуваний на підставі даних державного обліку водокористування за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про використання води у 2018 році.

До нього увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти стічні води без очищення або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам.

За даними Держводагентства, майже дві третини підприємств-найбільших забруднювачів розташовані на території п’яти областей: Дніпропетровська — 24; Донецька — 19; Львівська — 7, Харківська — 7, Луганська — 6.

Очолили антирейтинг наступні підприємства:

Київводоканал — 283,3 млн куб. м.

Меткомбiнат Азовсталь — 139,8 млн куб. м.

Днiпровський меткомбінат (м. Камянське) — 64,57 млн куб. м.

Запорiжсталь — 53,87 млн куб. м

Днiпроводоканал — 53,02 млн куб. м

НАЙС (м. Днiпро) — 45,66 млн куб. м

Львiвводоканал — 36,04 млн куб. м

Миколаївводоканал — 19,39 млн куб. м

ДТЕК Павлоградвугiлля — 15,89 млн куб. м

Чернiгiвводоканал —14,9 млн куб. м.

Загальна кількість підприємств, що скидають забруднені стічні води — 539. Загальний обсяг скиду забруднених стічних вод — 952 млн кубометрів, із яких 918,6 млн кубометрів скидають підприємства, що увійшли до сотні найбільших забруднювачів.

В Україні продали найбільший плавучий готель

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав судно-готель "Баккара", розташований на Дніпрі в Києві.

Про це повідомив генеральний директор ProZorro.Продажі Олексій Соболєв у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Щойно продали готель Баккара, той, що ходить по Дніпру. Ціна — 42 млн грн при стартовій в 16 млн грн, активно на цьому рівні торгувались. Але цікаво те, шо кілька тижнів тому цей готель виставляли зі стартовою ціною 25 млн грн і не прийшло жодного учасника. А за кілька тижнів до цього виставляли за ціною в 30+ млн, і теж нікого не було", — написав Соболєв.

Переможцем тендеру стало створене у березні 2019 року ТОВ "Будівельна компанія "Активінвестбуд". Її власниками є кияни Юрій Потапов і Сергій Бурка. Головним конкурентом переможця торгів була компанія "Промтексервіс". Різниця їх пропозицій становила всього 77 грн.

Довідка: Судно-готель "Баккара" побудоване в 2007 році, пришвартоване на річці Дніпро в районі Північно-західній частині Венеціанського острова в Києві. "Баккара" має 200 номерів, ресторан з відкритою терасою і конференц-зал.

Об’єкт перебуває на балансі "ВТБ Банку", який ліквідується. Фонд гарантування намагався продати готель протягом останніх трьох років.

Справа "Роттердам +": Суд арештував главу компанії "Оператор ринку"

Солом'янський райсуд Києва заарештувала директора державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова з можливістю застави в розмірі 2 млн грн.

Про це повідомив Центр протидії корупції у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Такий запобіжний захід обрала суддя Марія Зелінська. "І це в 25 разів нижче застави, який просив прокурор (САП просила 50 млн грн)", — зазначає Центр.

Нагадаємо, що Євдокимов є одним з шести підозрюваних у справі "Роттердам +". 8 серпня детективи НАБУ оголосили підозру йому, а також іншим фігурантам справи.

Україна і Туреччина створили спільне підприємство з виробництва високоточної зброї

Держкомпанія Укрспецекспорт і турецька компанія Baykar Defence створили спільне підприємство для виробництва високоточної зброї.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).



"Головне завдання спільного підприємства — об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці — синергії оборонних технологій і поєднанню передових розробок Туреччини і України", — зазначили у відомстві.



Одним з перших проєктів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Дрон зможе вести детальну розвідку з великих висот, довго перебувати в повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість і завдавати удари широким спектром високоточного озброєння.



Як зазначили в РНБО, турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною в сфері цифрових систем зв'язку, ударних безпілотників, авіаційного високоточного озброєння. Крім того, підприємства Укроборонпрому реалізують спільні проєкти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту бронетехніки і радіолокаційних систем.

Bloomberg опублікував рейтинг найбагатших сімей світу

Провідне американське інформаційне агентство Bloomberg оприлюднило щорічний рейтинг найбагатших сімей світу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт агентства.

Очолила рейтинг сім'я Уолтон, яка контролює мережу магазинів Walmart. Майновий стан сім'ї оцінюється у $190,5 млрд. У 2018 року вони також посідали перше місце рейтингу.



За даними Bloomberg, за останній рік статок сім'ї Уолтон збільшувався на $ 70 тис за хвилину, на $4 млн на годину і на $100 млн на добу. В цілому статок Уолтонів за рік збільшився на $39 млрд.

На другому місці опинилися спадкоємці Френка Марса, який заснував на початку XX століття кондитерську компанію Mars. Досі компанія Mars Inc. повністю належить родині. Її статки за рік зросли на $37 млрд до $126,5 млрд.



Третє місце дісталося братам Чарльзу і Девіду Кохам, які керують американською корпорацією Koch Industries. Статок Кохів збільшився за рік на $25 млрд до $125 млрд.

Четверту позицію зайняла правляча сімейна династія Саудівської Аравії Аль-Сауд. Їх статки Bloomberg оцінює в $100 млрд.

П'яте місце посіли Ален і Жерар Вертхаймер, онуки засновника Будинку моди Chanel П'єра Вертхаймера. Майновий стан оцінюють в $57,6 млрд.

Загалом статки 25 найбагатших сімей світу агентство оцінило в $1,4 трлн.