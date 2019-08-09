Столичній мережі піцерій тимчасово заборонили працювати

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів виявила численні порушення у столичній мережі піцерій Il Molino.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Під час перевірки з'ясувалося, що виробничі потужності не підтримуються в чистоті і в робочому стані, продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, а також порушуються температурні режими під час розморожування харчових продуктів. "За результатами лабораторних досліджень відібраних зразків харчових продуктів встановлено невідповідність готових харчових продуктів за мікробіологічними показниками, що становлять загрозу для життя/здоров'я людини", — повідомили у Держслужбі.

З огляду на це служба тимчасово припинила діяльність мережі піцерій, склала приписи про усунення порушень і протоколи про порушення параметрів безпеки об'єктів санітарних заходів.

У Держпотребслужбі зазначили, що власник мережі піцерій Il Molino — ТОВ "Тераса" буде притягнутий до відповідальності.

Водночас мережа піцерій у Facebook назвала висновки Держслужби необ'єктивними і такими, що не відповідають дійсності. "Il Molino — велика мережа, ми відкриті для будь-якої перевірки, завжди допускаємо до них, адже дотримуємося всіх норм, підтримуємо потужності в належному стані і впевнені в безпечності та якості продукції. Перевірки не виявили суттєвих порушень, а на ті деякі порушення, які виявили, були надані заперечення в письмовому вигляді", — наголошують у мережі.

У закладі стверджують, що інспектори не дотримувалися вимог перевірки, відмовившись приймати арбітражні проби, тобто ідентичні зразки продукції, узяті в тих же умовах, щоб надати їх незалежній лабораторії.

"В цей же час в присутності інспекторів ми залучили незалежну лабораторію для забору аналогічних проб, щоб перевірити об'єктивність результатів Держпотребслужби. Результати аналізів незалежної лабораторії не виявили порушень за мікробіологічними показниками, що ставили б під загрозу життя чи здоров'я людини", — заявили в Il Molino. У мережі додали, що всі її ресторани працюють у звичному режимі.